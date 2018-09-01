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صور.. "مستقبل وطن" يختتم دورى كرة القدم بالإسكندرية بحضور الآلاف

السبت، 01 سبتمبر 2018 11:58 م
صور.. "مستقبل وطن" يختتم دورى كرة القدم بالإسكندرية بحضور الآلاف مستقبل وطن يختتم دوري كرة القدم بالإسكندرية
كتب أمين صالح
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فى احتفالية كبرى بحضور آلاف الشباب وأعضاء حزب مستقبل وطن اختتم الحزب دورى مستقبل وطن بمحافظة الإسكندرية، والذى شهد مشاركة 2000 شاب لينافس فريقا المنتزة ثان وبرج العرب فى التصفيات النهائية التى تقام بالقاهرة بين الفرق الفائزة من المحافظات للمنافسة على درع دورى مستقبل وطن  والتى تنطلق منتصف سبتمبر الحالى بإجمالى جوائز والتى تصل قيمة جوائزه المالية إلى 200 ألف جنيه بواقع 100 ألف للفائز بالمركز الأول و 60 ألف جنيه للفائز بالمركز الثانى و40 الف جنيه للفائز بالمركز الثالث. 
 
وشهد حفل الختام المهندس أشرف رشاد رئيس الحزب والمهندس حسام الخولى أمين عام الحزب والنائب أشرف رشاد الشريف عثمان نائب رئيس الحزب وعصام هلال أمين التنظيم واللواء يحيي عيسوي عضو البرلمان رئيس قطاع وسط وغرب الدلتا والمهندس محمد صبري عضو الأمانة المركزية.
 
كما شهد الختام احتفالية فنية وعروض فنية وتكريم من أمانة الإسكندرية للقيادات الحزب وأعضاء الأمانة المركزية. 
 
وأكد رئيس الحزب أن حزب مستقبل وطن يسعى للتواجد بقوة فى الشارع المصري والتواصل المباشر والجاد للتقديم الخدمات الحقيقة، مشيرا إلى نجاح دورى مستقبل وطن الذى شهد نجاح مشاركة 40 ألف شاب و400 فريق  وأن الحزب يسعى لإقامة عدد من الفاعليات المختلفة التى تخاطب الشباب من خلال دوريات فى المجالات الثقافية والعلمية والرياضية بمواقع ثمانية دوريات على مدار العام .
 
كما أشار إلى أن الشباب الواعى المتسلح بالعلم والرياضة والأخلاق قادر على استكمال مسيرة البناء و التنمية التى تقودها الدولة المصرية، وأن الحزب يضع تأهيل الشباب من خلال الدورات التدريبية واكتشاف المواهب المختلفة وتشجيعها كأحد أولويات العمل الحزبى بحزب مستقبل وطن. 
 
وأعلن أمين الحزب بالإسكندرية رزق راغب، أن الحزب  وجه الدعوة إلى مدربى الأندية السكندرية الاتحاد والأوليمبى وسموحه لمتابعة المباريات النهائية لمحافظة الإسكندرية، وتوفير الفرصة للشباب لتقديم مواهبهم وفتح الأبواب لبداية مشوار ناجح فـى مجال كرة القدم مع تقديم الرعاية للناشئين، وخلق قناة اتصال جديدة بين الأندية، والمواهب السكندرية ستظل مستمرة مع استمرار الدورى الذى شهد نجاح موسمه الأول فى الإسكندرية.
 
ومن جانبه أوضح محمد الحلو أمين أمانة العمل الجماهيرى بالإسكندرية والمشرف علي تنظيم فاعليات دورى مستقبل وطن بالإسكندرية، أن الدوري شهد مشاركة 209 فريق من 18 دائرة و حي بمشاركة 2000 شاب بمحافظة الإسكندرية، وأقيمت تصفيات المحافظة علي ثلاث مراحل الأولي في القسم والثانية التصفيات النصف نهائية و التي تأهل لها 18 فريقا، واختتمت الفاعليات الذي أقيم في الصالة المغطاة بنادي الاتحاد السكندري بين فريق المنتزة و برج العرب، و انتهت بفوز الأول ليمثلا الفريقان محافظة الإسكندرية فى نهائيات دورى مستقبل وطن الأول.
 
يذكر أن دورى مستقبل وطن قد شارك فى التنظيم 150 شابا من أعضاء الحزب برئاسة لجنة مشكلة من أمين العمل الجماهيرى و محمد السيد أمين شئون المالية و منى عكاشة أمين المرأة و محمد جويلي أمين الشباب بإشراف المهندس محمد الخيال أمين التنظيم.
 
والجدير بالذكر أن حزب مستقبل وطن يشهد على مدار الأسبوع القادم افتتاح عدد من المقرات الخاصة بالحزب في محافظات عده وذلك بحضور رئيس الحزب النائب أشرف رشاد الشريف وامين عام الحزب المهندس حسام الخولي وامين التنظيم المستشار عصام هلال وعدد من  أعضاء الامانة المركزية بالحزب، ومحمد عمار أمين العمل الجماهيري للحزب.
 
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