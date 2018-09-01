صور.. محافظ البحيرة يتفقد شوارع دمنهور سيرا على الأقدام

البحيرة - جمال أبو الفضل - ناصر جودة

قام اللواء هشام أمنه المحافظ الجديد بجولة ميدانية ليلية سيرا على الأقدام بمدينة دمنهور، وذلك لتفقد شوارع المدينة وميادينها والوقوف على نظافة الشوارع ورفع الإشغالات وتراكمات المبانى وناتج الحفر من على جانبى الطرق.

وقام محافظ البحيرة الجديد بتفقد منطقة شبرا وأبوالريش ومنطقة خلف شركة مياه الشرب ومصنع الزيت وشارع التأمين الصحى وشارع مدينة قونيا ودوران فلاقه وتفريعاته ومنطقة صلاح الدين، حيث تفقد أعمال النظافة وخطوط انحدار الصرف الصحى على الكورنيش أمام كلية الشريعة والقانون وأعمال الحفر بشركه الغاز وإطلع على تصاريح الحفر والتقى بعدد من المواطنين واستمع لشكواهم ووعدهم بالعمل على حلها .

كما وجه رئيس مدينة دمنهور بضرورة التنسيق مع السكة الحديد لإزالة المبنى المهجور، على السكة الحديد عند جزيرة البط، وإزالة الكشك المخالف الواقع بشارع كلية الشريعة والقانون ورفع المخلفات الصلبة بجميع أنحاء المركز والمدينة وتشكيل ولجنة مختصة بهذا الشأن .

وأثناء الجولة اكتشف وجود سيارة تريلا مخالفة فى نهر الطريق وجه ضباط المرور المرافقين باتخاذ الإجراءات القانونية حيال تلك المخالفة.

وأكد محافظ البحيرة، على أنه سوف يقوم بجولات ميدانية ليلية مفاجئة داخل مدن ومراكز المحافظة للتعرف بنفسه على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، رافق المحافظ المهندس حازم الأشمونى السكرتير المساعد والمهندس سعد غراب رئيس مدينة دمنهور.



محافظ البحيرة يتفقد شوارع دمنهور



محافظ البحيرة يتفقد شوارع دمنهور



محافظ البحيرة يتفقد شوارع دمنهور