صور.. محافظ الإسماعيلية السابق: دخلت المحافظة أهلاوى وخرجت إسمعلاوى

الإسماعيلية - السيد فلاح - جمال حراجى

قال اللواء بس طاهر، محافظ الإسماعيلية السابق، خلال كملته لتوديع موظفى ديوان عام المحافظة، والجهات التنفيذية بالمحافظة، إنه تولى مسؤلية محافظ الإسماعيلية منذ ثلاثة سنوات ونصف مكلفًا والآن أخرج منها عاشقًا، مشيرًا إلى أنه دخلها أيضًا أهلاوى والآن أصبح مشجعًا وعاشقًا للإسماعيلى برازيل مصر، مشيرًا إلى أنه سيظل يشجع الدراويش.

وأضاف "طاهر"، خلال كلمته لتوديع الجهات التنفيذية بالمحافظة، أنه سعيد بحفاوة الاستقبال له وتوديعه، من قبل أهالى المحافظة، مشيرًا إلى أنه سيظل عاشقًا لمحافظة الإسماعيلية، وسيحرص على زيارتها باستمرار، مطالبًا الجهات التنفيذية بالتعاون الجيد مع اللواء حمدى عثمان، محافظ الإسماعيلية الجديد.

ومن جانبه طالب المجلس التنفيذى للمحافظة، خلال كلمته بإطلاق اسم اللواء يس طاهر، على أحد شوارع المخافظة تكريمًا لدورة الحيوى فى المحافظة خلال فترة توليه المسؤلية.

ووصل اللواء يس طاهر، محافظ الإسماعيلية السابق إلى ديوان مبنى المحافطة الجديدة، ظهر اليوم، لتوديع موظفى الديوان العام، وتسليم المحافظ الجديد اللواء حمدى عثمان.

كان فى استقبال اللواء يس طاهر، محمد عبد السلام الصيرة، السكرتير العام، والمهندس عبد الله الزغبى السكرتير العام المساعد، والعميد وجيه الجمال مدير مكتبه، ورؤساء المدن والأحياء بالمحافظة.

وأدى أول أمس الخميس 27 محافظًا، و18 نائبًا، اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، فى أكبر حركة محافظين.



المحافظ يودع العاملين



محافظ الاسماعيليه السابق مع محرر اليوم السابع