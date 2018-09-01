صور.. محافظ الأقصر ونائبه يصلان ديوان المحافظة ويجتمعان بالقيادات

الأقصر – أحمد مرعى

شهدت محافظة الأقصر، اليوم السبت، وصول المستشار مصطفى محمد ألهم محافظ الأقصر الجديد لديوان المحافظة، وذلك لبدء مهام عمله رسمياً، برفقه محمد عبد القادر خيرى عبد الرحمن نائب المحافظ، وذلك عقب حلف اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسى.

وبدأ محافظ الأقصر عمله بإستقبال قيادات ديوان المحافظة، للتعرف عليهم وعلى طبيعة العمل فى الفترة الماضية والتخطيط لآليات العمل الجديدة، حيث عقد إجتماع مغلق بكل من اللواء حاتم زين العابدين سكرتير عام المحافظة، واللواء عماد أبو العزايم السكرتير العام المساعد، والمهندس أسعد مصطفى مستشار محافظ الأقصر للمشروعات، والعميد صلاح المندوه وكيل وزارة لشئون مكتب المحافظ، والعميد أيمن الشريف رئيس مدينة الأقصر، وأمين عبد الخالق مدير عام قسم الإعلام بالمحافظة، وفريق العلاقات العامة بالمحافظة، وبحث معهم خطوت العمل المستقبلية لضمان تقديم أفضل خدمات للأهالى بالمحافظة.



محافظ الأقصر الجديد ونائبه يصلان لديوان المحافظة (1)



محافظ الأقصر الجديد ونائبه يصلان لديوان المحافظة (2)



محافظ الأقصر الجديد ونائبه يصلان لديوان المحافظة (3)



محافظ الأقصر الجديد ونائبه يصلان لديوان المحافظة (4)



محافظ الأقصر الجديد ونائبه يصلان لديوان المحافظة (5)



محافظ الأقصر الجديد ونائبه يصلان لديوان المحافظة (6)



محافظ الأقصر الجديد ونائبه يصلان لديوان المحافظة (7)



محافظ الأقصر الجديد ونائبه يصلان لديوان المحافظة (8)



محافظ الأقصر الجديد ونائبه يصلان لديوان المحافظة (9)



محافظ الأقصر الجديد ونائبه يصلان لديوان المحافظة (10)



محافظ الأقصر الجديد ونائبه يصلان لديوان المحافظة (11)



محافظ الأقصر الجديد ونائبه يصلان لديوان المحافظة (12)



محافظ الأقصر الجديد ونائبه يصلان لديوان المحافظة (13)



محافظ الأقصر الجديد ونائبه يصلان لديوان المحافظة (14)



محافظ الأقصر الجديد ونائبه يصلان لديوان المحافظة (15)