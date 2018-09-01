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السبت، 01 سبتمبر 2018 10:37 م
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صور.. محافظ أسيوط ومدير الأمن يفتتحان معرض "الداخلية" لمستلزمات المدارس

السبت، 01 سبتمبر 2018 09:59 م
صور.. محافظ أسيوط ومدير الأمن يفتتحان معرض "الداخلية" لمستلزمات المدارس محافظ أسيوط ومدير الأمن يفتتحان معرض "الداخلية" لمستلزمات المدارس
أسيوط - هيثم البدري
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إفتتح  اللواء جمال نور الدين محافظ أسيوط ،واللواء جمال شكر مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط ، معرض مستلزمات المدارس بأسعار مخفضة ، وذلك بمقر الغرفة التجارية بمدينة أسيوط والذي تنظمه مديرية أمن أسيوط بالتنسيق مع الغرفة التجارية بالمحافظة ، وأصحاب سلاسل المكتبات الكبرى ومصنعى وعارضى الزى المدرسى.
 
وقال اللواء جمال شكر  مدير أمن أسيوط، أن المعرض يأتى استمرارا لجهود وزارة الداخلية في المشاركة المجتمعيه الايجابية للتخفيف عن كاهل أولياء الأمور  بدائرة المديرية ، وفي المناطق الأكثر احتياجا.
 
وذلك من خلال توفير المستلزمات المدرسية لهم بأسعار مخفضة باعتبار ذلك إحدى أولويات سياسة الوزارة في توطيد العلاقة بين جهاز الشرطة والمواطنين.
 
وأشار مدير أمن أسيوط أنه تم  تنظيم 7 معارض بمحافظة أسيوط، بالغرفة التجارية،  و بنادي ضباط الشرطة بأسيوط ،وثلاثة معارض بمركز شرطة ديروط، ومعرض بمركز شرطة القوصية ومعرض بمركز شرطة ابنوب.
جانب من المعروضات (2)
 

جانب من المعروضات
 

محافظ أسيوط ومدير الأمن يفتتحان معرض وزارة الداخلية لمستلزمات المدارس (1)
 

محافظ أسيوط ومدير الأمن يفتتحان معرض وزارة الداخلية لمستلزمات المدارس (2)
 

محافظ أسيوط ومدير الأمن يفتتحان معرض وزارة الداخلية لمستلزمات المدارس (3)
 

محافظ أسيوط ومدير الأمن يفتتحان معرض وزارة الداخلية لمستلزمات المدارس (4)
 

محافظ أسيوط ومدير الأمن يفتتحان معرض وزارة الداخلية لمستلزمات المدارس (5)
 

 

محافظ أسيوط ومدير الأمن يفتتحان معرض وزارة الداخلية لمستلزمات المدارس (7)
 

معرض وزارة الداخلية لمستلزمات المدارس (1)
 

معرض وزارة الداخلية لمستلزمات المدارس (2)
 

معرض وزارة الداخلية لمستلزمات المدارس (3)
 

معرض وزارة الداخلية لمستلزمات المدارس (4)
 

 


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