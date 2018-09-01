صور.. محافظة كفر الشيخ تتزين لاستقبال المحافظ الجديد

كفر الشيخ - محمد سليمان

تزين ديوان عام محافظ كفر الشيخ بعلم مصر والورود، استعدادا لاستقبال الدكتور إسماعيل طه محافظ كفر الشيخ الجديد، لاستلام مهام عمله، بعد ساعة ونصف من الآن.

كما واصل رؤساء المدن أعمالهم اليومية واتصالاتهم بأجهزة اللاسلكى للإطمئنان على استتباب الحالة الأمنية والخدمات المقدمة للمواطنين.

وسيعقد المحافظ لقاء صحفى اليوم فى تمام الساعة الثالثة عصرا وبعدها سيستقبل عددا من رؤساء المدن والمسئولين.