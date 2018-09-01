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السبت، 01 سبتمبر 2018 12:34 م
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صور.. محافظة كفر الشيخ تتزين لاستقبال المحافظ الجديد

السبت، 01 سبتمبر 2018 11:13 ص
صور.. محافظة كفر الشيخ تتزين لاستقبال المحافظ الجديد محافظ كفر الشيخ الجديد يصل ديوان عام المحافظة
كفر الشيخ - محمد سليمان
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تزين ديوان عام محافظ  كفر الشيخ بعلم مصر والورود، استعدادا لاستقبال الدكتور إسماعيل طه محافظ كفر الشيخ الجديد، لاستلام مهام عمله، بعد ساعة ونصف من الآن

كما واصل رؤساء المدن أعمالهم اليومية واتصالاتهم بأجهزة اللاسلكى للإطمئنان على استتباب الحالة الأمنية والخدمات المقدمة للمواطنين

وسيعقد المحافظ لقاء صحفى اليوم فى تمام الساعة الثالثة عصرا وبعدها سيستقبل عددا من رؤساء المدن والمسئولين

استعداد ديوان عام كفر الشيخ لاستقبال المحافظ الجديد
استعداد ديوان عام كفر الشيخ لاستقبال المحافظ الجديد

استعداد ديوان عام كفر الشيخ لاستقبال المحافظ الجديد
استعداد ديوان عام كفر الشيخ لاستقبال المحافظ الجديد

ديوان عام كفر الشيخ
ديوان عام كفر الشيخ

جانب من استعداد ديوان عام كفر الشيخ لاستقبال المحافظ الجديد
جانب من استعداد ديوان عام كفر الشيخ لاستقبال المحافظ الجديد

استعداد ديوان عام كفر الشيخ
استعداد ديوان عام كفر الشيخ

جانب أخر من استعداد ديوان عام كفر الشيخ لاستقبال المحافظ الجديد
جانب أخر من استعداد ديوان عام كفر الشيخ لاستقبال المحافظ الجديد

ديوان عام كفر الشيخ يتزين لاستقبال المحافظ الجديد
ديوان عام كفر الشيخ يتزين لاستقبال المحافظ الجديد

ديوان عام كفر الشيخ
ديوان عام كفر الشيخ

 


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