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صور.. مأساة شاب بسوهاج فقد بصره أثناء عمله ويحلم بالرؤية من جديد بزراعة قرنية

السبت، 01 سبتمبر 2018 07:00 ص
صور.. مأساة شاب بسوهاج فقد بصره أثناء عمله ويحلم بالرؤية من جديد بزراعة قرنية
سوهاج – عمرو خلف
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مأساة حقيقية يعانى منها بلال عادل 24 سنة، الذى يعيش فى نجع الشيخ على بمركز ساقلته بمحافظة سوهاج، فقد ساقته أقداره إلى العمل وهو طفل 15 عاما وانتهى به الحال إلى إصابته فى عينيه نتيجة انفجار مادة كيميائية، فى وجهه حتى أصبح كفيفا لا يرى سوى الألم والمرارة وسواد الدنيا وهو ما زال صغير السن.

 

بلال عادل صابر كانت كل أمنياته فى الحياة أن يعمل مثل أى شاب للحصول على المال والإنفاق على نفسه وهو صغير، وكانت وجهته وقتها هو العمل فى أحد المحاجر، وبعد العمل 5 سنوات وأثناء عمله انفجرت فى وجهه مادة كيميائية فقد على إثرها البصر، وبعدها بدأت حياة بلال من جديد فى البحث عن إجراء عمليات لعينيه لكى يرى الدنيا من جديد ولكنها باءت بالفشل، حيث ظل يتناول العلاج فترة كبيرة ولكنه توقف بسبب ارتفاع ثمنه، وهو الشاب الذى لا يملك سوى معاش قدره 500 جنيه، بالإضافة إلى أنه متزوج ولديه طفلة رضيعة.

 

وواصل بلال رحلة البحث عن إجراء العمليات وقرر له الأطباء أخيرا إجراء عملية زرع قرنية، بعدما قام بإجراء العديد من العمليات الجراحية فى عينيه ولكنها باءت بالفشل، وتحتاج عمليه زرع القرنية إلى مبلغ مالى كبير، وكل ما يحلم به ويتمناه بلال هو مساعدته شهريا وعلاجه على نفقة الدولة أو مساعدة أهل الخير له فى إجراء العملية.

 

انتقل "اليوم السابع" إلى نجع الشيخ على، والتقى بلال والذى إن نور عينيه فقده بسبب العمل وهو ما زال صغيرا، حيث ظل يعمل فى المحجر 5 سنوات وعندما بلغ 20 عاما وأثناء عمله انفجرت فى وجهه مادة كميائية خاصة بالمحاجر وفقد بعدها البصر، وبدأ بعدها رحلة البحث عند الأطباء، وتناول العديد من الأدوية، وأجرى العديد من العمليات الجراحية ولكنها باءت بالفشل، فهو يعانى من حرق كميائى بالعين اليسرى أدت إلى إصابته بعتامة كاملة بالقرنية وجفاف شديد بالعين، وكذلك مياه بيضاء مع فقدان البصر بالعين اليمنى، ويحتاج إلى عملية زرع قرنية وإزالة المياه البيضاء، وهو لا يستطيع إجراءها بسبب تكلفتها المرتفعة، فهو لا يملك من حطام الدنيا شيئا سوى معاشه 500 جنيه".

 

وواصل بلال حديثه قائلا إنه يحتاج إلى المساعدة فهو متزوج ولديه طفلة واحدة ولا يساعده أحد ماديا سوى إخوته أحيانا، ولكنه يعانى ظروفا مادية صعبة، مطالبا مديرية الصحة بعلاجه على نفقة الدولة ومساعدته ماديا عن طريق الجمعيات الخيرية، فكل ما يحلم به هو عودة بصره وإجراء عملية زرع القرنية على نفقة الدولة فهل يستجيب له أحد.

للتواصل مع الحالة ت رقم 01275784203

 محرر اليوم السابع مع بلال

محرر اليوم السابع مع بلال


بلال
بلال


الأشعة الخاصة ببلال
الأشعة الخاصة ببلال


طلب بالعلاج على نفقة الدولة
طلب بالعلاج على نفقة الدولة


تقرير طبى للمريض
تقرير طبى للمريض


بلال أصيب أثناء عمله فى المحجر
بلال أصيب أثناء عمله فى المحجر


بلال يطالب بعلاجه على نفقة الدولة
بلال يطالب بعلاجه على نفقة الدولة


العلاج الذى كان يتناوله بلال
العلاج الذى كان يتناوله بلال


تذكرة دخول مستشفى قصر العينى
تذكرة دخول مستشفى قصر العينى



 


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