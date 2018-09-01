صور .. رفع 180 طن قمامة ومخلفات وجرد شوارع مدينة الخانكة

القليوبية - أحمد عبد الهادي بكير

شنت الأجهزة التنفيذية لمركز ومدينة الخانكة برئاسة مجدي نجاح رئيس مجلس المدينة ، اليوم السبت ، وبحضورطلال ربيع نائب رئيس مجلس المدينة وعادل فتحي مسؤل النظافة ؛ حملة نظافة موسعة لرفع تراكمات القمامة وجرد شوارع المدينة .

أسفرت الحملة عن رفع 180 طن قمامة ومخلفات الشوارع، وشملت الحملة جرد طريق الخانكة - السلام، ومدرسة الصنايع بنات والسلخانة وأمام مطحن البن والمدرسة المحولة وأمام الشؤون الاجتماعية، وطريق المعهد الديني حتى المستشفي النفسية، وأمام التأمين الصحي، والسوق، والميدان، وأمام الإدارة الزراعية، وحديقة المشمش، والمحكمة الجديدة، والبنك الأهلي، وشارع مجلس المدينة، وشارع السكة الحديد وأمام حديقة نسمة المقرالإداري.