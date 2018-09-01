صور.. "تحيا مصر" يبدأ أعمال الكشف عن فيروس سى بمدينة الزينية بالأقصر

الأقصر – أحمد مرعى

أعلن محمود عبد الرحيم مسئول القوافل الطبية بمؤسسة صندوق تحيا مصر لعلاج فيروس سى، أن أعمال اللجنة الطبية المتخصصة لإجراء المسح الشامل لفيروس سى بمركز ومدينة الزينية شمال الأقصر بدأت، اليوم السبت، ومن المقرر استمرار أعمالها على مدار ثلاثة أيام بالتنسيق مع مجلس مدينة الزينية.

وأضاف محمود عبد الرحيم – فى بيان صحفي - أن اللجنة تستهدف إجراء الفحوصات الطبية للأهالى وحصر الحالات المصابة بفيروس سى بمدينة الزينية، وبدأت الحملة اليوم أعمالها بالكشف على الأهالى فى نطاق مدينة الزينية، وكان رئيس مدينة الزينية أول المفحوصين تشجيعًا للأهالى على التقدم للفحص، وسيتم الكشف على الأهالى بالمدامود والعشى والزينية قبلى والزينية بحرى خلال الفترة المقبلة، تباعًا لإعلان مدينة الزينية خالية من فيروس سى.

ومن جانبه، كان عبد المحسن ربيع رئيس مركز ومدينة الزينية قد عقد اجتماعًا مع مسئولى لجنة المسح الشامل لفيروس سى التابعة لمؤسسة صندوق تحيا مصر، لمناقشة البدء فى تنفيذ أعمال اللجنة بمدينة الزينية، مؤكدًا على تذليل كافة العقبات أمام اللجنة لتسهيل القيام بأعمالها، حيث جاءت توجيهاته بالإعلان عن أعمال القافلة بكافة أرجاء المدينة، وكذلك تم توفير قاعة بمقر مجلس المدينة يتم توقيع الكشف بها للأهالى، ومن المقرر بعد انتهاء أعمال اللجنة من الكشف على الأهالى تحديد موعد للتوجه لإجراء الكشف للموظفين بالمصالح الحكومية التابعة لمركز ومدينة الزينية، جاء ذلك فى ضوء أعمال الحملة التى اطلقتها وزارة الصحة والسكان للقضاء على فيروس سى على مستوى مدن وقرى المحافظات.



لجنة طبية بمركز فيروس سي تبدأ مسح شامل بمدينة الزينية



جانب من عمل اللجنة الطبية لفيروس سي بالزينية