صور.."بكين" تجهّز مركزاً إعلامياً استعداداً لانطلاق منتدى "الصين-أفريقيا"



رسالة بكين- محمد الجالى

أتمت جمهورية الصين الشعبية، استعداداتها لانطلاق فعاليات منتدى "الصين- أفريقيا"، الذى يعقد يومى الثالث والرابع من سبتمبر الجارى.

وجهزت الصين مركزاً إعلامياً ضخماً بأحد فنادق العاصمة بكين، كما استعانت بعدد كبير من الشباب والفتيات المتطوع للعمل علي إنجاح هذا المنتدى.

وتجول "اليوم السابع"، داخل المركز، حيث رصد دقة التجهيزات، من أول صدور التصاريح الخاصة بالوفود الإعلامية، وحتى لافتات الإرشاد.

يحتوي المركز علي عدد من القاعات المجهزة بشاشات عملاقة للتيسير على الصحفيين متابعة وتغطية الجلسات والمؤتمرات الصحفية، وأماكن للاستراحة بين الجلسات، بالإضافة إلى المطاعم المخصصة لتناول الطعام.

كما تم تجهيز المركز بكاميرات مخصصة للبث التليفزيونى، وأجهزة كمبيوتر، وكتيبات ومنشورات خاصة بكافة التفاصيل حول المنتدى.

وبدأ الرئيس عبد الفتاح السيسي زيارة رسمية إلى العاصمة الصينية بكين تلبية لدعوة من الرئيس الصيني شي جين بينج للمشاركة في قمة منتدي الصين - أفريقيا " الفوكاك " تحت شعار (الصين وأفريقيا: نحو مجتمع أقوى يتمتع بمستقبل مشترك من خلال التعاون المربح للجانبين).

يعد منتدى "الصين- أفريقيا" أحد أهم الفعاليات الاقتصادية والسياسية التي تعكس الاهتمام الصيني بالقارة الأفريقية، وتهدف إلى تكثيف ودفع العلاقات الصينية مع الدول الأفريقية.