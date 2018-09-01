صور.. السيسي ونظيره الصينى يشهدان توقيع اتفاقيات فى التعاون الاقتصادى والفنى

بكين – محمد الجالى

شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، ونظيره الصينى شى جين بينج، مراسم التوقيع على عدد من اتفاقيات التعاون المشترك بين مصر والصين.

وتم توقيع اتفاقيات فى مجال التعاون الاقتصادى والفنى بين مصر والصين، بمشاركة، سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى ونظيرها الصينى.