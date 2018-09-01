video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
السبت، 01 سبتمبر 2018 03:19 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

صور.. السيسي ونظيره الصينى يشهدان توقيع اتفاقيات فى التعاون الاقتصادى والفنى

السبت، 01 سبتمبر 2018 01:19 م
صور.. السيسي ونظيره الصينى يشهدان توقيع اتفاقيات فى التعاون الاقتصادى والفنى السيسي ونظيره الصينى يشهدان توقيع اتفاقيات فى التعاون الاقتصادى
بكين – محمد الجالى
إضافة تعليق
 
شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، ونظيره الصينى شى جين بينج، مراسم التوقيع على عدد من اتفاقيات التعاون المشترك بين مصر والصين.
 
 
وتم توقيع اتفاقيات فى مجال التعاون الاقتصادى والفنى بين مصر والصين، بمشاركة، سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى ونظيرها الصينى.
 
 
السيسي ونظيره الصينى يشهدان توقيع اتفاقيات فى التعاون الاقتصادى (2)
السيسي ونظيره الصينى يشهدان توقيع اتفاقيات فى التعاون الاقتصادى 
 
السيسي ونظيره الصينى يشهدان توقيع اتفاقيات فى التعاون الاقتصادى (3)
السيسي ونظيره الصينى يشهدان توقيع اتفاقيات فى التعاون الاقتصادى 

السيسي ونظيره الصينى يشهدان توقيع اتفاقيات فى التعاون الاقتصادى (4)
السيسي ونظيره الصينى يشهدان توقيع اتفاقيات فى التعاون الاقتصادى

السيسي ونظيره الصينى يشهدان توقيع اتفاقيات فى التعاون الاقتصادى (5)
السيسي ونظيره الصينى يشهدان توقيع اتفاقيات فى التعاون الاقتصادى

السيسي ونظيره الصينى يشهدان توقيع اتفاقيات فى التعاون الاقتصادى (1)
السيسي ونظيره الصينى يشهدان توقيع اتفاقيات فى التعاون الاقتصادى 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الرئيس السيسى فى بكين.. الثقافة صانعة العلاقات المصرية الصينية

السيسي

الرئيس الصيني

العلاقات بين البلدين

خبر

اخبار اليوم

حجم التبادل التجاري




لا تفوتك
السيسي يشيد بتطور العلاقات الثنائية بين مصر والصين فور وصوله بكين

السيسي يشيد بتطور العلاقات الثنائية بين مصر والصين فور وصوله بكين

اتحاد الكرة يتفق مع شركة خاصة لاستقبال محمد صلاح بمطار القاهرة

اتحاد الكرة يتفق مع شركة خاصة لاستقبال محمد صلاح بمطار القاهرة

حيل شيطانية ابتكرها القتلة لإخفاء معالم جرائمهم.. آخرها إخفاء جثة طالب الرحاب داخل صندوق ووضع الفحم والخرسانة عليها.. وأب يقتل ابنه ويبنى فوق جسده "مصطبة".. وخبير أمنى: القتلة يكتسبون مهارات الجريمة من الأفلام

حيل شيطانية ابتكرها القتلة لإخفاء معالم جرائمهم.. آخرها إخفاء جثة طالب الرحاب داخل صندوق ووضع الفحم والخرسانة عليها.. وأب يقتل ابنه ويبنى فوق جسده "مصطبة".. وخبير أمنى: القتلة يكتسبون مهارات الجريمة من الأفلام

مصر "محور" الصين فى الشرق الأوسط.. 4 أسباب تدفع "بكين" لاختيار "المحروسة" نقطة محورية بطريق الحرير.. الموقع الجغرافى وانخفاض تكلفة الإنتاج أبرزها.. وتنفيذ المبادرة الصينية يتمركز فى "اقتصادية السويس"

مصر "محور" الصين فى الشرق الأوسط.. 4 أسباب تدفع "بكين" لاختيار "المحروسة" نقطة محورية بطريق الحرير.. الموقع الجغرافى وانخفاض تكلفة الإنتاج أبرزها.. وتنفيذ المبادرة الصينية يتمركز فى "اقتصادية السويس"

"الصحة" تعلن ارتفاع حالات الوفاة بين الحجاج المصريين إلى 66

"الصحة" تعلن ارتفاع حالات الوفاة بين الحجاج المصريين إلى 66

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة