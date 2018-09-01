صور.. احتراق طائرة بوينج فى مدينة سوتشى الروسية وإجلاء 160 راكبا

كتب وكالات _ تصوير رويترز

أعلنت وزارة الصحة الروسية، أن عدد الإصابات فى حريق الطائرة بوينج 737 بعد الهبوط فى سوتشى، قد ارتفع إلى 18 شخص.

وجاء فى البيان بحسب وكالة "سبوتنيك": "بخصوص حادث الطائرة فى مطار مدينة سوتشى، نعلن أنه حتى الآن، أسفر الحادث عن إصابة 18 شخصا، ثلاثة منهم أطفال. وليس هناك قتلى"، وتم إجلاء 160 آخرين، وفقا لممثل خدمات الطوارئ فى المنطقة.

وقال المصدر لوكالة "سبوتنيك": "عندما هبطت طائرة بوينج 737، التى وصلت من موسكو فى مطار سوتشى خرجت عن المدرج واشتعلت فيها النيران، ووفقا للبيانات الأولية أصيب ستة أشخاص".وذكر، أن 160 شخصا تم إجلاؤهم بشكل عاجل من الطائرة. والآن تم إطفاء الحريق على متن الطائرة.

وأضاف المتحدث: "من الضحايا الست تم إسعاف 4 أشخاص إلى المستشفى، ويجرى تحديد حالتهم".، وبحسب البيانات الأولية، الطائرة تابعة لشركة "أوتاير".



تصاعد الادخنة من الطائرة