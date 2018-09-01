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صحة الجزائر: لم يتم تسجيل أى إصابة مؤكدة بالكوليرا خلال الـ3 أيام الماضية

السبت، 01 سبتمبر 2018 03:36 م
صحة الجزائر: لم يتم تسجيل أى إصابة مؤكدة بالكوليرا خلال الـ3 أيام الماضية الكوليرا ـ صورة أرشيفية
الجزائر(أ ش أ)
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قالت وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات الجزائرية إنه لم يتم تسجيل أى حالة إصابة بمرض الكوليرا خلال الثلاثة أيام الماضية.

وأضافت الوزارة فى بيان لها اليوم السبت، إن هناك انخفاضا ملحوظا لعدد الحالات المشتبه فيها خلال الثلاثة أيام الماضية بمعدل لا يتعدى 6 حالات يوميا"، مشيرة إلى ان الوباء "يبقى محصورا فى ولاية البليدة (شمال) فقط.

وأكدت وزارة الصحة أن فرقها ستبقى فى حالة تأهب حتى يتم القضاء نهائيا على المرض.

وكانت أخر حصيلة أعلنتها وزارة الصحة الجزائرية أمس الجمعة قد أشارت إلى وجود 74 حالة إصابة مؤكدة بمرض الكوليرا منذ 7 أغسطس الجارى.

يذكر أن كافة أجهزة الدولة الجزائرية تبذل حاليا أقصى جودها لمحاصرة مرض الكوليرا والقضاء عليه.

 


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