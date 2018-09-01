شينخوا: إجلاء 127 ألفا فى الصين بسبب الأمطار الغزيرة

رويترز

نسبت وكالة أنباء الصين الجديدة شينخوا اليوم السبت ، عن سلطات إقليم قوانغدونغ بجنوب البلاد قولها إنها أجلت 127 ألف شخص بسبب الأمطار الغزيرة بالإقليم.

وأضافت الوكالة أن الأمطار أثرت على أكثر من 1.2 مليون شخص فى شرق قوانغدونغ ، وأسفرت عن سقوط قتيلين وفقد شخصين وتسببت في أضرار بأكثر من مليار يوان ما يعادل 146 مليون دولار بما فى ذلك تضرر 44700 هكتار من الأراضى الزراعية.

وتضطر الصين إلى إجلاء مئات الآلاف من سكان المناطق المعرضة للسيول كل صيف.

وكانت صحيفة تشاينا ديلى الرسمية الصادرة باللغة الإنجليزية قد قالت يوم الاثنين، إن إقليم شاندونغ بشرق البلاد شهد سيولا شديدة نجمت عن إعصار وعاصفة مدارية ، وأسفرت عن مقتل 14 شخصا وتسببت فى خسائر اقتصادية مباشرة بقيمة 10 مليارات يوان فى أغسطس.