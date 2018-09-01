شيخ الأزهر يقرر صرف شهر إضافى لمستحقى الزكاة بمناسبة العام الدراسى

قرر فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، رئيس مجلس أمناء بيت الزكاة والصدقات المصرى، صرف شهر إضافى لمستحقى الزكاة، المسجلين فى بيت الزكاة والصدقات المصرى، وذلك لمواجهة أعباء ومستلزمات بدء العام الدراسى الجديد.

ويبلغ إجمالى تكلفة هذه المساعدات الإضافية نحو 73 مليون جنيه، وذلك فى إطار ما يوليه فضيلة الإمام الأكبر من رعاية ودعم لمستحقى الزكاة، وتوجيهاته الدائمة لمسئولى بيت الزكاة بتوفير الدعم الكامل للمحتاجين وإيصال المساعدات لهم بشكل يحفظ كرامتهم ويخفف العبء عن كاهلهم.

ويتم صرف هذه المساعدات اعتبارا من الثالث من شهر سبتمبر الجارى، ويستمر الصرف حتى الثالث والعشرين من الشهر نفسه.

وفى السياق نفسه يقوم بيت الزكاة والصدقات المصرى بإجراء مسوح حول القرى الأكثر فقرًا فى جميع محافظات مصر، وذلك من خلال فريق عمل ميدانى، بالإضافة إلى التعاون المستمر مع المجلس القومى للمرأة، وزارة التضامن الاجتماعى؛ لتقديم الدعم للفئات الأكثر استحقاقًا للزكاة.