شاهد.. كيف احتفل رئيس إندونيسيا بنجاح بلاده فى تنظيم دورة الألعاب الآسيوية؟

كتب محمد رضا

احتفل الرئيس الإندونيسى جوكو ويدودو، بنجاح دولته فى تنظيم دورة الألعاب الآسيوية لعام 2018، التى تستضيف فعالياتها فى العاصمة جاكرتا منذ 18 أغسطس الماضى، بنشر بصورته مع رئيس اللجنة الأولمبية الدولية، توماس باخ، مؤكدًا أن دورة الألعاب تسير بسلاسة وأمان ونجاح، وتساءل "لكن ما هو الأكثر إثارة للإعجاب فى نجاح دورة الألعاب الآسيوية لعام 2018؟".



تدوينة رئيس إندونيسيا

وأوضح الرئيس الإندونيسى، أنه خلال لقاءه مع توماس باخ، رئيس اللجنة الأولمبية الدولية (IOC)، قال له "إن الأكثر إثارة للإعجاب هو شعب إندونيسيا نفسه، لقد أظهرت إندونيسيا مزيجًا رائعًا من الود والكفاءة فى الوقت نفسه".



احتفاء رئيس إندونيسيا بتنظيم دورة الألعاب الآسيوية

وأشار إلى أنه استقبل توماس باخ، الذى حضر مع رئيس اللجنة الأولمبية الآسيوية الشيخ أحمد الفهد الصباح، إلى قصر بوجور، صباح اليوم، وقال الرئيس الإندونيسى "بالإضافة إلى مسألة التنظيم، فهو يقدر حقًا مشاركة المجتمع وقدرتنا على نقل المتطوعين بأعداد كبيرة جدًا".

وقال "من خلال التجربة التى نتمتع بها، نحن على يقين من أن نكون قادرين على استضافة حدث أكبر مثل دورة الألعاب الأولمبية 2032".