video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
السبت، 01 سبتمبر 2018 01:35 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

شاهد.. كيف احتفل رئيس إندونيسيا بنجاح بلاده فى تنظيم دورة الألعاب الآسيوية؟

السبت، 01 سبتمبر 2018 12:30 م
شاهد.. كيف احتفل رئيس إندونيسيا بنجاح بلاده فى تنظيم دورة الألعاب الآسيوية؟ جوكو ويدودو وتوماس باخ
كتب محمد رضا
إضافة تعليق

احتفل الرئيس الإندونيسى جوكو ويدودو، بنجاح دولته فى تنظيم دورة الألعاب الآسيوية لعام 2018، التى تستضيف فعالياتها فى العاصمة جاكرتا منذ 18 أغسطس الماضى، بنشر بصورته مع رئيس اللجنة الأولمبية الدولية، توماس باخ، مؤكدًا أن دورة الألعاب تسير بسلاسة وأمان ونجاح، وتساءل "لكن ما هو الأكثر إثارة للإعجاب فى نجاح دورة الألعاب الآسيوية لعام 2018؟".

 

تدوينة رئيس إندونيسيا
تدوينة رئيس إندونيسيا

 

وأوضح الرئيس الإندونيسى، أنه خلال لقاءه مع توماس باخ، رئيس اللجنة الأولمبية الدولية (IOC)، قال له "إن الأكثر إثارة للإعجاب هو شعب إندونيسيا نفسه، لقد أظهرت إندونيسيا مزيجًا رائعًا من الود والكفاءة فى الوقت نفسه".

احتفاء رئيس إندونيسيا بتنظيم دورة الألعاب الآسيوية
احتفاء رئيس إندونيسيا بتنظيم دورة الألعاب الآسيوية

 

وأشار إلى أنه استقبل توماس باخ، الذى حضر مع رئيس اللجنة الأولمبية الآسيوية الشيخ أحمد الفهد الصباح، إلى قصر بوجور، صباح اليوم، وقال الرئيس الإندونيسى "بالإضافة إلى مسألة التنظيم، فهو يقدر حقًا مشاركة المجتمع وقدرتنا على نقل المتطوعين بأعداد كبيرة جدًا".

وقال "من خلال التجربة التى نتمتع بها، نحن على يقين من أن نكون قادرين على استضافة حدث أكبر مثل دورة الألعاب الأولمبية 2032".

رئيس إندونيسيا ورئيس اللجنة الأولمبية الدولية
رئيس إندونيسيا ورئيس اللجنة الأولمبية الدولية

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

كل شئ من أجل إندونيسيا.. كيف احتفل الرئيس بإنجازات بلاده فى الدورة الآسيوية؟

إندونيسيا تعتقل صحفيا بولنديا فى بابوا

المنتخب السعودى يحرز الميدالية الذهبية فى الفروسية بدورة الألعاب الآسيوية

حسين الحربى يحقق أول ميدالية للسعودية فى دورة الألعاب الأسيوية

اعتراضات على قيادة رئيس إندونيسيا دراجة نارية فى افتتاح دورة الألعاب الآسيوية

دورة الالعاب الاسيوية

دورة الالعاب الاولمبية

الرئيس الاندونيسى

رئيس اندونيسيا

اللجنة الاولمبية الدولية

جاكرتا

اخبار اندونيسيا

اخبار عالمية

اخبار العالم




لا تفوتك
شينخوا: زيارة السيسى للصين "تاريخية" ومشاركته فى القمة تؤكد متانة العلاقات

شينخوا: زيارة السيسى للصين "تاريخية" ومشاركته فى القمة تؤكد متانة العلاقات

العداوة بعد المحبة.. أصدقاء ومساعدى ترامب يعملون لحساب FBI ضده.. محاميه السابق "سعيد" بالتعاون مع المحققين وصديق الرئيس الأمريكى القديم فتح الباب أمام نشر فضيحة جديدة فى الإعلام والمسؤول المالى هرب للحصانة

العداوة بعد المحبة.. أصدقاء ومساعدى ترامب يعملون لحساب FBI ضده.. محاميه السابق "سعيد" بالتعاون مع المحققين وصديق الرئيس الأمريكى القديم فتح الباب أمام نشر فضيحة جديدة فى الإعلام والمسؤول المالى هرب للحصانة

السيسى يصل بكين للمشاركة فى منتدى "الصين- أفريقيا".. مراسم استقبال رسمية للرئيس اليوم بقاعة "الشعب".. وجولة مباحثات مع "شى جين بينج".. والرئيسان يشهدان التوقيع على عدد من الاتفاقيات المشتركة

السيسى يصل بكين للمشاركة فى منتدى "الصين- أفريقيا".. مراسم استقبال رسمية للرئيس اليوم بقاعة "الشعب".. وجولة مباحثات مع "شى جين بينج".. والرئيسان يشهدان التوقيع على عدد من الاتفاقيات المشتركة

ريال مدريد يسعى لمواصلة بدايته القوية على حساب ليجانيس بالدوري الإسباني

ريال مدريد يسعى لمواصلة بدايته القوية على حساب ليجانيس بالدوري الإسباني

ولا الملكات فى زمانهم.. والدة كيم كاردشيان تخصص منزلا كاملا لملابسها فقط

ولا الملكات فى زمانهم.. والدة كيم كاردشيان تخصص منزلا كاملا لملابسها فقط

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة