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سوريا تدين اغتيال رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية

السبت، 01 سبتمبر 2018 11:11 ص
سوريا تدين اغتيال رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية وزير الخارجية السورى وليد المعلم
دمشق (أ ش أ)
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أدانت سوريا، اليوم السبت، بأشد العبارات العمل الإرهابى الذى أدى إلى اغتيال رئيس "جمهورية دونيتسك الشعبية" ألكسندر زاخارتشينكو، مؤكدة أنه عمل جبان ويهدد الأمن والاستقرار فى تلك المنطقة.

وقال مصدر مسؤول فى وزارة الخارجية والمغتربين - حسبما ذكرت وكالة الأنباء السورية (سانا) - إن وزارة الخارجية السورية تدين بأشد العبارات العمل الإرهابى الذى أسفر عن اغتيال ألكسندر زاخارتشينكو، فى محاولة واضحة لتقويض عملية التسوية السياسية السلمية فى منطقة دونباس وتطبيق اتفاقات مينسك، مشيرة إلى أن اغتيال رئيس جمهورية دونيتسك وهو أحد الموقعين على وثيقة مينسك للإجراءات الخاصة بحل النزاع فى دونباس هو عمل جبان ويهدد الأمن والاستقرار فى تلك المنطقة.

وأضاف المصدر أن اتباع الأساليب الإرهابية لتحقيق أهداف سياسية هو أمر مدان وغير مقبول أخلاقياً وقانونياً بموجب القانون الدولى والقرارات الدولية الخاصة بمكافحة الإرهاب ويجب وقف هذه الأساليب فوراً، داعيا إلى إجراء تحقيق عاجل لتحديد ملابسات الجريمة ومعاقبة مرتكبيها والأطراف التى تقف خلفها، معربا عن تعازيه وتمنياته بالشفاء العاجل للجرحى.

وكان ألكسندر زاخارتشينكو قد لقى مصرعه، أمس، إثر تعرضه لإصابة فتاكة جراء تفجير هز مقهى "سيبار" وسط المدينة.

 


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