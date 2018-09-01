سقوط شخص تخصص فى تزوير المحررات الرسمية بالمنوفية

محمود عبد الراضى - دينا الحسينى

نجح قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة للمرور ومديرية أمن المنوفية فى ضبط أحد الأشخاص لاشتراكه مع صاحب استوديو تصوير فى تزوير المحررات الرسمية.

أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بقطاع الأمن العام بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور.. قيام المدعو "خالد ص.ا" 25 سنة صاحب أستوديو تصوير بناحية البرانية بدائرة مركز شرطة أشمون بمحافظة المنوفية باتخاذه الأستوديو مقراً لاصطناع محررات منسوبة لجهات حكومية مختلفة وبيعها للمواطنين نظير مبالغ مالية.

عقب تقنين الإجراءات قام قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة للمرور ومديرية أمن المنوفية بمأمورية لضبط المذكور وتبين عدم تواجده، حيث تم ضبط المدعو/محمد.ص.م ، 21 سنة، المدير المسئول عن الاستديو، ومقيم بدائرة المركز، وعثر بداخل الاستديو على (2 جهاز كمبيوتر بمشتملاتهما، طابعة ألوان- بكرة تغليف- "4 شهادات لتأدية الخدمة العسكرية لأشخاص مختلفين ممهورة بخاتم شعار الجمهورية، 2 شهادة ميلاد "مزورين"، 2 صورة شهادة وفاة، صورة جواز سفر).

وبتفريغ محتويات جهازى الكمبيوتر عُثر على (35 نموذج لشهادة تأدية الخدمة العسكرية منها 10 خالية البيانات و25 شهادة مدون بها أسماء أشخاص مختلفين، 5 نماذج رخص تسيير سيارات، 2 نموذج مستخرج نجاح للمرحلة الإبتدائية، 2 شهادة تحركات، فاتورة تجديد ترخيص سيارة).

بمواجهته قرر أنه يعمل لدى مالك الاستوديو لإدخال بيانات الأوراق على أجهزة الحاسب الآلى.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.. وجارى تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب.