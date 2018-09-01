سقوط تشكيل عصابى للتنقيب عن الآثار بمصر القديمة

ألقى رجال مباحث القاهرة القبض على تشكيل عصابى مكون من 4 أشخاص للتنقيب عن الآثار بمنطقة مصر القديمة، تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وتعود تفاصيل القضية عندما وردت معلومات لضباط مباحث قسم شرطة مصر القديمة مفادها قيام كل من محمد السيد، 56 سنة عاطل ومقيم داير الناحية ـ الدقي جيزة والسابق اتهامه في القضية رقم 9866 لسنة 2001م الجيزة "مخدرات"، وعمرو عبد الراضي، 28 سنة، عاطل ومقيم مركز طيبة الأقصر ومحمد أبو الوفا سن 34 عاطل ومقيم مركز طيبة الأقصر والسابق اتهامه في القضية رقم 1230 لسنة 2016م طيبة الأقصر "بلطجة" ومحمد حمدي سن 30 عاطل ومقيم شارع العروبة ـ دائرة قسم شرطة منشأة ناصر والسابق اتهامه في القضية رقم 4424 لسنة 2009م منشأة ناصر"مخدرات"، بالتنقيب عن الآثار داخل منزل مهجور ملك المتهم الأول كائن شارع السلام من شارع البوسطة ـ دائرة القسم.

وبإجراء التحريات تبين صحة ما ورد من معلومات وباستهداف العقار المشار إليه تمكن ضباط وحدة مباحث القسم وبصحبتهم القوة المرافقة من ضبطهم حال قيامهم بأعمال الحفر وعثر بداخل العقار على حفرة قطرها 3 متر بعمق 6 متر وأدوات تنقيب 2 فأس وهيلتي كهربائي و 20 متر حبل بخطاف وسلك كهربائي ولمبة و 4 جردل بلاستيك .

وبمواجهتهم بالتحريات وما أسفر عنه الضبط اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار اليه، تحرر عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق.