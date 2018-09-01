سفير مصر ببرلين يبحث مع رئيس وزراء ولاية تورينجن سبل تعزيز التعاون الثنائى

برلين (أ ش أ)

بحث سفير مصر فى برلين الدكتور بدر عبد العاطى مع رئيس وزراء ولاية تورينجن الألمانية ومجموعة من رجال الاعمال بالولاية سبل تعزيز التعاون الثنائى والاستثمارات والسياحة الألمانية إلى مصر.

وقام السفير بدر عبد العاطى بزيارة ولايه تورينجن التى تقع فى وسط ألمانيا ، حيث التقى مع رئيس وزراء الولاية "بودو راميلو" ، كما التقى مسئولي منظمة تنمية تورينجن المعنية بدعم الجوانب الاقتصادية والاستثمارية فى الولاية ، بالاضافة إلى مجموعة من رجال الاعمال ورؤساء الشركات المهتمين بالاستثمار فى مصر فى مختلف القطاعات وفى مقدمتها الطاقه النظيفة والزراعة والانتاج الحيوانى وتكنولوجيا المعلومات والنقل والسياحة والبناء وقطاع الرعاية الصحية وغيرها، فضلا عن تصنيع الالآت الخاصة بتقطيع الصخور حيث أبدى رئيس إحدى الشركات اهتمامه بفتح خط انتاج فى مصر .

وأكد رئيس وزراء ولايه تورينجن ورجال الأعمال الألمان رغبتهم الجادة فى دخول السوق المصرى والتعاون مع مصر فى كافة القطاعات فى ضوء المزايا المتعددة التى يزخر بها السوق المصرى .

وبحث عبد العاطى مع المسئول الالمانى سبل تعزيز العلاقات فى مجال التعليم ولاسيما فى مجال التعليم الجامعى من خلال التوصل الى شراكات بين الجامعات الالمانية والمصرية من اجل مراقبة جودة العملية التعليمية بها واعتماد الشهادات العلمية التى ستمنحها الجامعات المصرية بالاضافه الى التعاون البحثى والعلمى بين الجانبين .

وفى ضوء التجربة الألمانية الرائدة فى مجال التدريب المهنى والتعليم الفنى ، قام عبد العاطى بجولة تفقدية بمركز ارفورد للتدريب المهنى بولايه تورينجن لبحث سبل التعاون مع مصر فى هذا القطاع الهام .

ويعد مركز ارفورد من أبرز مراكز التدريب المهنى الألمانية الخاصة التي تقدم التدريب العملى للعمال فى القطاعات المختلفة بالتعاون مع الشركات الالمانية .

وقد استعرض رئيس مركز المعلومات بالمركز تاريخ نشأته وأنشطته وأقسامه فى مختلف المجالات والقطاعات الصناعية وعلى رأسها صناعه السيارات والصناعات المعدنية وتكنولوجيا الاتصالات والمعلومات والالكترونيات والتبريد والتكييف وغيرها كما ابدى رغبته فى التعاون مع مصر فى مجال التدريب المهنى والتعليم الفنى سواء عبر تدريب المدربين او تدريب الكوادر العاملة او تقديم الدعم فيما يتعلق باداره وتجهيز مراكز التدريب المهني