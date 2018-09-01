سفارة الولايات المتحدة فى هولندا: ضحيتى قطارات أمستردام أمريكيان

أ ف ب

اعلنت سفارة الولايات المتحدة فى هولندا ، ان ضحيتى اعتداء محطة قطارات أمستردام أمريكيان.

وقالت الشرطة الهولندية أن الرجل الذى طعن شخصين وألحق بهما إصابات خطيرة فى محطة القطارات الرئيسية بأمستردام، أمس الجمعة، هو شاب أفغانى عمره 19 عاماً.

وذكرت الشرطة - وفقا لقناة العربية الإخبارية اليوم السبت ، أن الشاب اختار فيما يبدو الاثنين بطريقة عشوائية فى قاعة مزدحمة بمحطة القطارات الرئيسية بأمستردام.

وكانت الشرطة ومجلس مدينة أمستردام أعلنا - فى بيان مشترك أمس - أن الشرطة أطلقت النار على المشتبه به ونقلته إلى المستشفى حيث يجرى استجوابه، وأكدت السلطات أن "التحقيق فى الواقعة لا يزال جارياً وتؤخذ جميع السيناريوهات بعين الاعتبار بما فى ذلك دافع الإرهاب".