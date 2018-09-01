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ساويرس يهاجم جمال عبد الناصر مجددا: "خرب البلد وكتم الحريات"

السبت، 01 سبتمبر 2018 04:10 م
ساويرس يهاجم جمال عبد الناصر مجددا: "خرب البلد وكتم الحريات" جمال عبد الناصر و نجيب ساويرس
كتب محمد تهامى زكى
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شن المهندس نجيب ساويرس، هجوما جديدًا على الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، متهما إياه بأنه "خرب البلد".

جاء ذلك عندما سأل أحد المتابعين ساويرس.. "سألت سؤال من شهر كده يا جنرال وماحدش رد عليا إلى الآن وكأن الناس خايفة ترد، هو التأميم كان بيتم بناء على إيه، بمعنى ما هى الأسباب القانونية التى كانوا يستندون إليها عند تأميم الشركات أو فرض الحراسة على الأشخاص؟".

وجاء رد ساويرس كالتالى: "مفيش أسباب، مزاج الزعيم الخالد على أساس أن نضحى بالأغنياء والطبقة العليا من أجل الطبقات الفقيرة، على أساس إن هو ده الحل العبقرى للاقتصاد فخرب البلد وكتم الحريات".

وكان نجيب ساويرس هاجم الرئيس الراحل جمال عبد الناصر فى تغريدة قديمة فى أكتوبر 2017 وصف فيها أيام حكم الرئيس الراحل جمال عبد الناصر بـ"أيام سودا"، مؤكدا أن حكمه لم يكن به حرية أو ديمقراطية.

 

ساويرس
ساويرس

 


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