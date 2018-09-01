video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
السبت، 01 سبتمبر 2018 08:03 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

زوج يتهم زوجته بمحاولة تسميمه بسبب رفضه زيادة مصروف المنزل

السبت، 01 سبتمبر 2018 07:00 م
زوج يتهم زوجته بمحاولة تسميمه بسبب رفضه زيادة مصروف المنزل محكمة الاسرة
كتبت أسماء شلبى
إضافة تعليق

خلافات زوجية طاحنة نشبت بين الزوجين طوال زواجهم الذى دام 8 سنوات فالزوجة معتادة على اتخاذ هجره وترك المنزل كسلاح للرد على إساءت زوجها، لتطور صراعاتهم فى العامين الماضيين وتدخل أروقة محكمة الأسرة وقسم شرطة أكتوبر.

 

وفق للزوج "سيد.أ.ه" فى شكواها ضد زوجته "نجوى.ع.خ" أمام كلا من محكمة الأسرة بأكتوبر وقسم الشرطة فأكد على أن زوجته قامت بالإقدام على محاولة التخلص منه بوضع السم له الشراب بعد خلافات محتدمة بينهما، بسبب رفضه رغبتها فى زيادة مصروف المنزل وتوجيها اللوم له واتهامه بالبخل.

 

وتابع الزوج: زوجتى لا تستحق أى حقوق شرعية بعد إقدامها على إرتكاب تلك الجريمة وأننى سبق وقد أقمت ضدها دعوى  لإثبات  نشوزها بسبب خشيتى على حياتى منها بعد التهديدات التي كانت توجهها ضدى إثر كل خلاف يجمعنا،مؤكدا:ولكنى تنازلت بسبب تدخل بعض أقاربها وجعلتها تعود للمنزل مرة أخرى ومن لحظتها وقد جن جنونها وأصبحت تعاملنى بسوء .

 

وأضاف سيد أنها حاولت افتعال المشاكل واتهامه بالإهمال وتحرير محاضر ضده بسرقتها والتعدى عليها ضربًا وإحداث بعض الإصابات بجسدها، حتى تنتقم منه وتعاقبه على التفكير فى إقامة دعوى النشوز، وبعدها أفتعلت مشكلة جديدة اتهمتنى فيها بالبخل وطالبت بعض المقربين  بعد شكواها من رفضى زيادة مصروف المنزل، بالرغم أن راتبى من عملى الأساسى وأرباح المحل التجارى الذى أملك نصفه هى من تتحكم فى كيفية إنفاقه، وبعد عدة أيام حاولت تسميمى ولاذت بالفرار.

 

وأشار الزوج بعد أن شعر بحالة مرضية إثر تناوله الشاى الذى  أعدته زوجته وتدهورت حالته الصحية، طلب مساعدة الجيران فى الاتصال بالاسعاف وهناك تم تشخيص الواقعة بأنها تعرض للتسمم وفق التقرير الطبى المرفق بالبلاغ.

 

وأكد الزوج ردًا على اتهامات زوجته، بالتسبب فى تدمير منزلهما، أنه لم يفتعل معها المشاكل وأنه حاول عرض الصلح والحلول عليها وأهلها أكثر من مرة حفاظا على أولاده الثلاثة ولكنها كانت دائما ما تغضب لأتفه الأمور بسبب عندها وغيرها من معاملته لشقيقته ووالدته.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

ضحية زواج بالإكراه أمام محكمة الأسرة: "أهلى باعونى لجاهل طمعا فى أمواله"

محكمة الأسرة تقضى بإثبات نسب طفلة لأبيها بعد رفضه الاعتراف بها

سيدة أمام محكمة الأسرة: زوجى يتعامل معى بوحشية وأهلى تخلوا عنى

محكمه الاسره

غيره مرضيه

اخبار حوادث مصر

اخبار الحوادث اليوم

زوج تعرض للتسمم

زوجه عنيفه

خلافات زوجيه




لا تفوتك
لأول مرة منذ 20 عاما.. موديز تتوقع فائضا بموازنة مصر العام المالى المقبل

لأول مرة منذ 20 عاما.. موديز تتوقع فائضا بموازنة مصر العام المالى المقبل

مصطفى مدبولى: تسليم 7048 وحدة بالحى السكنى بالعاصمة الإدارية فى ديسمبر

مصطفى مدبولى: تسليم 7048 وحدة بالحى السكنى بالعاصمة الإدارية فى ديسمبر

ننشر تفاصيل العقود المشروطة مع الجانب الصينى فى مجال الكهرباء.. إنشاء محطة فحم بقدرة 6 آلاف ميجا وات وأخرى للضخ والتخزين بـ2400 ميجا وات باستثمارات 8 مليارات دولار.. ومصدر: تكلفة المحطتين الأضخم فى تاريخ القطاع

ننشر تفاصيل العقود المشروطة مع الجانب الصينى فى مجال الكهرباء.. إنشاء محطة فحم بقدرة 6 آلاف ميجا وات وأخرى للضخ والتخزين بـ2400 ميجا وات باستثمارات 8 مليارات دولار.. ومصدر: تكلفة المحطتين الأضخم فى تاريخ القطاع

أيام على العام الهجرى الجديد.. معهد الفلك: ذو الحجة 30 يوماً وعام 1440 يبدأ الثلاثاء 11 سبتمبر الجارى.. هلال محرم لن يرى بمصر يوم الرؤية.. وطول العام الجديد سيبلغ 354 يوماً وينتهى فى 30 أغسطس 2019

أيام على العام الهجرى الجديد.. معهد الفلك: ذو الحجة 30 يوماً وعام 1440 يبدأ الثلاثاء 11 سبتمبر الجارى.. هلال محرم لن يرى بمصر يوم الرؤية.. وطول العام الجديد سيبلغ 354 يوماً وينتهى فى 30 أغسطس 2019

اتحاد الكرة يتفق مع شركة خاصة لاستقبال محمد صلاح بمطار القاهرة

اتحاد الكرة يتفق مع شركة خاصة لاستقبال محمد صلاح بمطار القاهرة

فتح باب التعاقد بنظام حق الانتفاع على أراضى الـ1.5 مليون فدان.. الإثنين

فتح باب التعاقد بنظام حق الانتفاع على أراضى الـ1.5 مليون فدان.. الإثنين

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة