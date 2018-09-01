زراعة 4474 فدان قطن بأسيوط وحصاد 1232 فدان بنسبة 27.5%

أسيوط - ضحا صالح

قال المهندس إبراهيم سرور وكيل وزارة الزراعة بأسيوط، إنه تم زراعة 4474 فدان قطن موزعة بنطاق مراكز محافظة أسيوط، وحصاد 1232 فدان حتى الآن، مشيرا إلى أهمية تنمية زراعة القطن بالمحافظة، والذى يعد أجود أنواع الأقطان بالعالم، لما لها من مردود إقتصادى للمزارع والدولة من خلال تذليل كافة العقبات أمام عمليات توريد محصول القطن وسرعة تسديد أسعار المحصول للمزارعين، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية للنهوض بقطاع الزراعة ومحصول القطن بصفة خاصة .

وأكد وكيل وزارة الزراعة، إن المساحة المنزرعة من القطن هذا العام تمثلت فى زراعة 40 فدان قطن بمركز القوصية، و218 فدان بمركز منفلوط، و1181 بمركز أسيوط، و1150 فدان بمركز أبوتيج، و193 فدان بمركز صدفا، و13 فدان بمركز الغنايم، و716 فدان بمركز أبنوب، و329 فدان بمركز الفتح و4 فدان بمركز ساحل سليم.

وأوضح سرور إن نسبة المساحة التى تم جنيها من محصول القطن، بلغت 1232 فدان، بما يعادل 27.5% من إجمالى النسبة المزروعة من محصول القطن بنطاق المحافظة، حيث تم حصاد 910 فدان بمركز أسيوط و35 فدان بمركز أبوتيج و50 فدان بمركز صدفا و150 فدان بمركز أبنوب و85 فدان بمركز الفتح و2 فدان بمركز ساحل سليم.

وأشار وكيل وزارة الزراعة بأسيوط، إلى أن سعر الضمان لقنطار القطن، يبلغ 2500 جنيه، حيث يتم تسليم المقابل المادى الخاص بالتوريد للمزارعين فى حدود 72 ساعة بعد التوريد والوزن والفرز، حيث يتم تسليم القطن المحصود لمراكز التجميع بمراكز التجميع الصالحة لإستقبال الأقطان بمناطق "موشا" و"سلام" و"درنكة" و"المطيعة" بمركز أسيوط و"بنى رافع" بمركز منفلوط و"الأطاولة" بمركز الفتح و"الدوير" بمركز صدفا و"بنى سميع" و"النخيلة" بمركز أبوتيج و"بنى محمديات" بمركز أبنوب.

كما أكد محمد فهمى رئيس مركز ومدينة الغنايم بأسيوط، أنه تم تحرير 61 محضر بيئى وتموينى خلال عدة حملات رقابية على قرى المركز، فضلا عن رفع القمامة والمخلفات من التجمعات السكنية والشوارع والميادين أولاً بأول خلال حملات نظافة مستمرة ودورية بصفة يومية، موزعة على فترتين صباحية ومسائية، فضلاً عن المتابعة اليومية للأسواق والمخابز ومستودعات البوتاجاز لضبط المخالفين، ومراقبة السلع والمنتجات المعروضة للمواطنين بمراكز وقرى المحافظة، على أن يتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأشار رئيس المركز، إلى إنه تم تحرير 43 محضر تموينى ما بين (عدم الاحتفاظ بسجل التفتيش، وإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، عدم وجود لوحة إعلانية، وعدم إعطاء بون صرف بالخبز، توقف عن الإنتاج، عدم نظافة، نقص وزن، عدم الإحتفاظ بميزان حساس) بالإضافة إلى محاضر جنح الغنايم لجزارين لعدم الإعلان عن سعر اللحوم، وذلك خلال حملات دورية على المخابز والأسواق ومستودعات البوتاجاز، بالتنسيق مع إدارة التموين بالمركز.

كما تم تحرير 18محضر بيئة ونظافة، ورفع ما يقرب من 50 طن مخلفات وقمامة يومياً من كافة مقالب تجمعات وصناديق القمامة الموزعة بالمركز، خلال حملات دورية وبالفترتين الصباحية والمسائية يومياً بالشوارع والميادين وبمشاركة معدات الحملات الميكانيكية بالقرى والوحدات المحلية التابعة للمركز خاصة بمدينة الغنايم، وقرى (العزايزة ودير الجنادلة) من بينها مناطق (المركز الطبى بالغنايم غرب، الشارع الرئيسى أمام بنك التنمية بالغنايم بحرى، صندوق الصيانة بالغنايم قبلى، السوق التجارى، مركز الشباب، الوحدة الصحية، طريق أولاد محمد والدويك والعامرى، بجوار الجمعية الزراعية بالمشايعة، بجوار مسجد آل عوض بالمشايعة، منطقة الكوارع بدير الجنادلة بجوار بنك التنمية الزراعى، منطقة القديس محفوظ، منطقة الشئون الإجنماعية، المخابز الآلى، منطقة أولاد منصور بغرب الغنايم، السوق التجارى، منطقة العمارات السكنية بالغنايم شرق) مضيفاً إنه يتم تمهيد وتسوية عدد من الشوارع داخل مدينة الغنايم والقرى التابعة لها دورياً باستخدام معدات الحملة الميكانيكية.



جنى محصول القطن بأسيوط



جنى محصول القطن بأسيوط



جنى محصول القطن بأسيوط



جنى محصول القطن بأسيوط



جنى محصول القطن بأسيوط