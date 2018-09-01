video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
السبت، 01 سبتمبر 2018 02:25 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

زراعة البحيرة تراجع منظومة كارت الفلاح وموقف توزيع الأسمدة

السبت، 01 سبتمبر 2018 01:10 م
زراعة البحيرة تراجع منظومة كارت الفلاح وموقف توزيع الأسمدة
البحيرة -جمال أبو الفضل- ناصر جودة
إضافة تعليق

عقدت مديرية الزراعة بالبحيرة برئاسة الدكتور طلعت عمر حجاج وكيل وزارة الزراعة بالبحيرة اجتماعا بحضور المهندس سمير الحلاج مدير عام الزراعة والمحاسب إبراهيم زايد مدير عام الشئون المالية والإدارية والمهندس خالد البولاقى مدير عام الإدارة العامة للتعاون الزراعى و محمد ابو العزم مدير عام الشئون القانونية  ومديرى الإدارات الزراعية بالمراكز.

وشدد وكيل وزارة الزراعة على ضرورة الانتهاء من كارت الفلاح وخاصة الإدارات المتأخرة فى الانتهاء من الاستمارات وهذا ما أكد عليه مدير عام الزراعة أيضا مؤكدين ان منظومة كارت الفلاح هى الشغل الشاغل لوزارة الزراعة حاليا ويجب الانتهاء من ذلك فى اقرب وقت ممكن ، وقد منح وكيل الوزارة مديرى الإدارات أسبوع من اليوم للانتهاء من المطلوب.

كما تم مناقشة موقف تقدم حصاد المحاصيل الصيفية على الطبيعة بالإضافة إلى موقف حصاد محصول الأرز وتدوير قش الأرز كما تم تشكيل لجان لجهاز تدوير قش الأرز مع تحديد المساحات ورقم الهاتف لكل مختص ، كما تم مناقشة موقف حالة محصول القطن وتشغيل آلات المكافحة ونتائج المرور وبيان العلاج الكلى ، وتم مناقشة أخر موقف لتسجيل الحصر الزراعى الموسمى على المنظومة واستعراض أخر موقف لكارت الفلاح ، وتم التشديد على سرعة الرد على الشكاوى الواردة على بوابة الشكاوى الالكترونية من جانب الإدارات الفنية .

و أشار المهندس شاهين فؤاد مدير إدارة المعلومات إلى ضرورة الرد علي الشكاوي الموجهة للإدارات الفنية أو الإدارات الزراعية بالمديرية في موعد أقصاه 48 ساعة من تاريخ توجيه الشكوى للإدارة المختصة حتى يتسنى لنا إغلاق الشكوى علي المنظومة حسب القرارات و التعليمات المنظمة لهذا الشأن.

كما تم مناقشة موقف توزيع الأسمدة واستعراض الأرصدة بالإدارات الزراعية  مع مناقشة أهم المشاكل فى صرف الأسمدة ونسبة الوارد من الاحتياج الفعلى فى الصيفى ، كما تم مناقشة بيان التعديات على الأرض الزراعية وما تم إزالته خلال شهر أغسطس وخطة إزالة التعديات.

وأكد المهندس محمد تركى مدير إدارة حماية الاراضى ان جملة الحالات التى تمت إزالتها فى أجازة عيد الأضحى المبارك 12 حالة بمساحة 15 س - 13 ط  من اجمالى 21 حالة تعدى بمساحة 3 ط – 1 ف وعدد الحالات التى تحت التنفيذ حاليا هى 9 حالات  وما تم إزالته خلال شهر أغسطس عدد 152 حالة باجمالى 7س – 5 ط – 4ف من اجمالى 378 حالة تعدى باجمالى مساحة 12 س – 4 ط – 12 ف وعدد الحالات تحت التنفيذ 226 حالة تعدى باجمالى مساحة 5 س – 23 ط – 7 ف وتم أيضا استعراض موقف توفير آلات فرط الاذرة بالجمعيات و تفعيل وإحياء مشروع البتلو وأيضا المرور على محلات المبيدات وما تم انجازة بخطة التطهير ومشاكل الرى والصرف و تحصيل رسوم النقابة ثم تم عرض طلبات الإدارات الفنية والإدارات الزراعية مع مناقشة كافة المشكلات المطروحة والعمل على حلها .

وفي نهاية الاجتماع تقدم الدكتور طلعت عمر حجاج وكيل وزارة الزراعة بالبحيرة بالشكر للحضور متمنياً لهم دوام التوفيق خلال المرحلة المقبلة وتنفيذ ما تم مناقشته بالاجتماع بكل دقه مطالبا الجميع بالعمل والجد والاجتهاد خلال المرحلة المقبلة لرفع شأن القطاع الزراعى بمصر بصفة عامة والبحيرة بصفة خاصة.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

صور.. مدير أمن البحيرة يستقبل المحافظ الجديد بديوان المحافظة

البحيرة

أخبار البحيرة

أخبار مصر

المحافظات

كارت الفلاح

الزراعة




لا تفوتك
السيسي يشيد بتطور العلاقات الثنائية بين مصر والصين فور وصوله بكين

السيسي يشيد بتطور العلاقات الثنائية بين مصر والصين فور وصوله بكين

اتحاد الكرة يتفق مع شركة خاصة لاستقبال محمد صلاح بمطار القاهرة

اتحاد الكرة يتفق مع شركة خاصة لاستقبال محمد صلاح بمطار القاهرة

حيل شيطانية ابتكرها القتلة لإخفاء معالم جرائمهم.. آخرها إخفاء جثة طالب الرحاب داخل صندوق ووضع الفحم والخرسانة عليها.. وأب يقتل ابنه ويبنى فوق جسده "مصطبة".. وخبير أمنى: القتلة يكتسبون مهارات الجريمة من الأفلام

حيل شيطانية ابتكرها القتلة لإخفاء معالم جرائمهم.. آخرها إخفاء جثة طالب الرحاب داخل صندوق ووضع الفحم والخرسانة عليها.. وأب يقتل ابنه ويبنى فوق جسده "مصطبة".. وخبير أمنى: القتلة يكتسبون مهارات الجريمة من الأفلام

مصر "محور" الصين فى الشرق الأوسط.. 4 أسباب تدفع "بكين" لاختيار "المحروسة" نقطة محورية بطريق الحرير.. الموقع الجغرافى وانخفاض تكلفة الإنتاج أبرزها.. وتنفيذ المبادرة الصينية يتمركز فى "اقتصادية السويس"

مصر "محور" الصين فى الشرق الأوسط.. 4 أسباب تدفع "بكين" لاختيار "المحروسة" نقطة محورية بطريق الحرير.. الموقع الجغرافى وانخفاض تكلفة الإنتاج أبرزها.. وتنفيذ المبادرة الصينية يتمركز فى "اقتصادية السويس"

"الصحة" تعلن ارتفاع حالات الوفاة بين الحجاج المصريين إلى 66

"الصحة" تعلن ارتفاع حالات الوفاة بين الحجاج المصريين إلى 66

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة