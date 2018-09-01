video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
السبت، 01 سبتمبر 2018 03:47 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

مفتى السعودية يثمن جهودها ..

رابطة العالم الاسلامى تجدد التزامها بتطبيق أعلى المعايير الشرعية للذبح الحلال

السبت، 01 سبتمبر 2018 03:08 م
رابطة العالم الاسلامى تجدد التزامها بتطبيق أعلى المعايير الشرعية للذبح الحلال مفتى السعودية
كتب إسماعيل رفعت
إضافة تعليق

جددت رابطة العالم الإسلامى، الكائن مقرها بمكة المكرمة، اليوم التأكيد على التزامها بتطبيق أعلى المعايير الشرعية والنظامية في مجال الحلال، مؤكدة أنها تعتمد فى عملها لاستصدار شهادات الحلال على الأنظمة الخليجية ومواصفاتها القياسية التي تتبع هيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية (GSO) فيما يخص شروط الغذاء الحلال وحليته، مستندة في إصدار شهادات "حلال" على آراء مجمع الفقه الإسلامي الدولي، حيث أوقفت الرابطة مؤخراً العديد المسالخ والمراكز والاتحادات المخالفة للذبح الحلال.

 

جدير بالذكر أنه تم إقرار رابطة العالم الإسلامي جهةً شرعيةً وحيدة معتمدة لتصدير "الحلال" للمملكة؛ بعد أن صدر أمر سام بحصر إصدار شهادات الحلال على الرابطة لما تتمتع به من علاقات دولية ولخبرتها في التنسيق والتعاون مع الهيئات والشركات والمؤسسات المحلية والعالمية ولتحقيقها الضوابط الشرعية في إنتاج وتصنيع وتسويق الحلال.


وكانت هيئة كبار العلماء قد أصدرت عبر اللجنة الدائمة للإفتاء بالمملكة برئاسة سماحة المفتي الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ فتوى بأن الجهة المسؤولة عن ذبح الحلال المستورد للمملكة هي رابطة العالم الاسلامي، حيث تعتبر رابطة العالم الاسلامي أقدم منظمة إسلامية تعمل في مجال الحلال والأغذية وتملك رصيد خبرة تتجاوز 30 سنة ولديها مكاتب وشركاء ومراكز إسلامية حول العالم.


وتعكف الرابطة على وضع اللمسات الاخيرة لإنشاء أكبر مركز شرعي لـ (الحلال) في العالم بمقرها في مكة المكرمة، ويكون من مهام المركز الرقابة والإشراف على الذبح، وصناعة الحلال، ومنح شهادات الحلال مباشرة أو عن طريق مكاتب وممثلي الرابطة في الخارج، ووفق آلية إصدار شهادات الحلال، ومطابقاً للمعايير الدولية لاستصدار الشهادات، ويقوم المركز بمنح شهادات البيع الحلال، كما يقدم المركز التوعية الشرعية والفنية والتعريف بالغذاء الحلال وتقديم الاستشارات الإعلامية والتوعوية والتسويقية ودعم صناعة وتقنية الغذاء الحلال.


وثمّن المفتي العام للمملكة العربية السعودية رئيس هيئة كبار العلماء الرئيس العام للبحوث العلمية والإفتاء الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ، اهتمام رابطة العالم الإسلامي بوحدة المسلمين وجمع كلمتهم ولم شملهم وتضميد جراحهم وإبعاد الشرور عنهم، مؤكداً أن القاصي والداني يشهد بهذه الجهود المباركة والموفقة ويقر بحقائق منجزات الرابطة الواضحة التي لا يجحدها ألا لئيم جاهل بالحقائق.


وأشاد بالدور الذي تقوم به رابطة العالم الإسلامي في الإشراف على الذبح الحلال للحوم المستوردة إلى المملكة، مشيداً بالمعايير التي تضعها الرابطة للإشراف على آلية استيراد اللحوم الحلال إلى المملكة، مؤكداً: "إن الرابطة تقوم بدورها في هذا الجهد، وتؤدي هذا العمل الطيب الذي يحقق شرط الذبح الإسلامي، عبر التحقق من إجراء الذبح وفق الطريقة الشرعية المعروفة وبآليات موثوقة".

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الحرم بلا زحام.. تطورات تنظيمية للمشاعر المقدسة وأعمال الحج.. صور

الأوقاف تبرز إشادة "تعليم البرلمان" بدورها الاجتماعى

الأوقاف توزع 10 أطنان من لحوم الأضاحى بالمنيا وأسيوط

رابطة العالم الاسلامى

الذبح الحلال

مفتى السعودية




لا تفوتك
السيسي يشيد بتطور العلاقات الثنائية بين مصر والصين فور وصوله بكين

السيسي يشيد بتطور العلاقات الثنائية بين مصر والصين فور وصوله بكين

اتحاد الكرة يتفق مع شركة خاصة لاستقبال محمد صلاح بمطار القاهرة

اتحاد الكرة يتفق مع شركة خاصة لاستقبال محمد صلاح بمطار القاهرة

حيل شيطانية ابتكرها القتلة لإخفاء معالم جرائمهم.. آخرها إخفاء جثة طالب الرحاب داخل صندوق ووضع الفحم والخرسانة عليها.. وأب يقتل ابنه ويبنى فوق جسده "مصطبة".. وخبير أمنى: القتلة يكتسبون مهارات الجريمة من الأفلام

حيل شيطانية ابتكرها القتلة لإخفاء معالم جرائمهم.. آخرها إخفاء جثة طالب الرحاب داخل صندوق ووضع الفحم والخرسانة عليها.. وأب يقتل ابنه ويبنى فوق جسده "مصطبة".. وخبير أمنى: القتلة يكتسبون مهارات الجريمة من الأفلام

مصر "محور" الصين فى الشرق الأوسط.. 4 أسباب تدفع "بكين" لاختيار "المحروسة" نقطة محورية بطريق الحرير.. الموقع الجغرافى وانخفاض تكلفة الإنتاج أبرزها.. وتنفيذ المبادرة الصينية يتمركز فى "اقتصادية السويس"

مصر "محور" الصين فى الشرق الأوسط.. 4 أسباب تدفع "بكين" لاختيار "المحروسة" نقطة محورية بطريق الحرير.. الموقع الجغرافى وانخفاض تكلفة الإنتاج أبرزها.. وتنفيذ المبادرة الصينية يتمركز فى "اقتصادية السويس"

معهد الفلك يعلن بدء العام الهجرى الجديد الثلاثاء 11 سبتمبر.. وعمره 354 يوما

معهد الفلك يعلن بدء العام الهجرى الجديد الثلاثاء 11 سبتمبر.. وعمره 354 يوما

"الصحة" تعلن ارتفاع حالات الوفاة بين الحجاج المصريين إلى 66

"الصحة" تعلن ارتفاع حالات الوفاة بين الحجاج المصريين إلى 66

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة