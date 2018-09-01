رئيس مدينة الأقصر يبحث استعدادات العام الدراسى الجديد والمخابز والوحدات الصحة

الأقصر – أحمد مرعى

عقد العميد أيمن الشريف رئيس مدينة الاقصر، اللقاء الشهري الخاص بالمجلس التنفيذي للمدينة بحضور مديري الإدارات والقطاعات الخدمية المختلفة وذلك لمناقشة بعضاً من الملفات المفتوحة التي تحتاج إلى المتابعة واتخاذ إجراءات واضحة فيها ومن ناحية أخرى التعرف على التحديات والعقبات التي تواجه عملية التنفيذ بالنسبة لها.

وتضمن اللقاء مناقشات لمديرية التربية والتعليم لبحث الاستعدادات الخاصة بالعام الدراسي الجديد ومتابعة المدارس والمشكلات التي تواجه الطلبة وأولياء الأمور، كما ناقش الشريف أيضاً القضايا الخاصة بمديرية التموين من ناحية متابعة المخابز والوحدات الصحية ومكاتب تسجيل التموين، وعرضت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى موقف الأراضي المطلوبة للصرف الصحي والمنازل بالإضافة إلى استعراض ماتم من إجراءات نحو تغطية البلاعات وتأمين أعمدة الإنارة..

وطالب رئيس المدينة هيئة الطرق والكباري بعمل حصر وبيان دقيق وشامل لكافة الطرق الترابية كما تقوم مديرية الري أيضا بعمل بيان شامل حول الترع والمصارف المراد تغطيتها، واختتم العميد أيمن الشريف رئيس المدينة لقاءه بمديرية الشباب والرياضة والتي طالبها بعمل خطة عمل منظمة وفعالة حول كيفية رفع مستوى الكوادر العاملة بالمديرية وخطة تدريب واضحة لرفع كفاءة الشباب والمرأة بالأقصر.