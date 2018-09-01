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رئيس حى ثان الزقازيق: إنشاء حديقة ومتنزهات للأسر على مساحة 2700 متر

السبت، 01 سبتمبر 2018 01:00 ص
رئيس حى ثان الزقازيق: إنشاء حديقة ومتنزهات للأسر على مساحة 2700 متر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية
الشرقية - إيمان مهنى
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أكد العقيد أحمد الهوارى، رئيس حى ثان الزقازيق بالشرقية، أن الخطة الاستثمارية للحى والبالغ قيمتها 4 ملايين جنيه، سيتم تخصيص جزء كبير منها لإنشاء حديقة للأسرة والطفل على مساحة 2700 متر على ترعة المسلمية كمنتزه للأهالى.

وأضاف الهوارى لـ"اليوم السابع" أن ذلك ضمن خطة وضعتها المحافظة للاستفادة من تغطية ترعة المسلمية، بإنشاء مسطحات خضراء ومحاور مرورية، إلى جانب إعادة تطوير منطقة القناطر التسعة، حيث تم إنهاء كل العقبات الإدارية والمرافق لإنجاز المشروع بنهاية 30 يونيو .

وأشار الهوارى إلى أنه حاليا تتم إعادة تطوير ورفع كفاءة منطقة شارع وادى النيل، وتمت إزالة كشك كهرباء يشكل خطورة على الأهالى، والبدء فى أعمال الرصف .


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