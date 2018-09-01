رئيس جامعة بنها يلتقي بالادارة الهندسية ويؤكد على العمل كفريق واحد

القليوبية - أحمد عبد الهادي بكير

التقي الدكتور حسين المغربي في أول أيام عمل له كقائم بعمل رئيس جامعة بنها، بالإدارة الهندسية بالجامعة في حضور الدكتور محمد سعيد المستشار الهندسي للجامعة لمتابعة أعمال التطوير والتجديد لمنشآت الجامعة وكلياتها الخمس عشرة استعداداً لاستقبال العام الدراسي الجديد.

واستعرض المغربي التقرير الهندسي الخاص بالإنشاءات الجديدة وأعمال التطوير في عدد من كليات الجامعة منها استكمال أعمال التطوير بكليتي الحاسبات والمعلومات والفنون التطبيقية، مؤكداً أن الجامعة لا تملك رفاهية الوقت وتسابق الزمن لتحقيق انجازات علي أرض الواقع قبل بداية العام الدراسي القادم.

وشدد علي عدم السماح بأي تقاعس أو تجاوز وتحمل المسئولية كل في موقعة وأن يعمل أبناء الجامعة كفريق عمل واحد تجمعه الرغبة فى النجاح.

وقال المغربي "علينا أن نعمل لاستكمال عدد من المشروعات التى تم البدء فيها سابقا ولم تنتهي وفقا للجدوال الزمنية المحددة وتذليل كافة العقبات التى تواجه أي من هذه المشروعات أولاً بأول".

يذكر أن الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي كان قد أصدر قراراً بقيام الدكتور حسين المغربي، قائماً بعمل رئيس الجامعة اعتباراً من اليوم السبت 1/9/2018م.