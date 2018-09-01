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دواوين الوزارات.. "الصحة": إصابة 30 مواطنا فى حادث انقلاب أتوبيس بالبحر الأحمر

السبت، 01 سبتمبر 2018 12:03 ص
دواوين الوزارات.. "الصحة": إصابة 30 مواطنا فى حادث انقلاب أتوبيس بالبحر الأحمر انقلاب أتوبيس أرشيفية
إعداد – وائل ربيعى
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أسفر نشاط دواوين عموم وزارات الحكومة خلال الـ24 ساعة الماضية، عن سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الوزراء، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية.

وزارة الصحة:

وزيرة الصحة توجه بعلاج طفل تداولت حالته مواقع التواصل الاجتماعى

 

"الصحة": إصابة 30 مواطنا فى حادث انقلاب أتوبيس بالبحر الأحمر

 

وزارة التموين:

وزير التموين يقرر مد فترة الأوكازيون الصيفى حتى 21 سبتمبر المقبل

 

وزير التموين يعلن عن طرح فرص استثمارية بمحافظة قنا بقيمة مليار جنيه

 

وزارة التضامن الاجتماعى:

التضامن تشارك بـ 4 أفلام فى مسابق مهرجان الساقية للأفلام التسجيلية

 

وزارة الإسكان:

24066 وصلة منزلية للصرف الصحى لخدمة 472 ألف مواطن بأسيوط بتكلفة 1.2 مليار

 

الإسكان تبدأ تسليم 336 وحدة بمشروع "دار مصر" بالشيخ زايد 9 أكتوبر المقبل

 

وزارة الأوقاف:

وزير الأوقاف: وعد الرئيس بتمكين المرأة والشباب أصبح واقعا ملموسا

 

وزير الأوقاف: الزواج أمانة وعهد يجب الحفاظ عليه.. وزواج القاصرات جريمة – صور

 

وزير الأوقاف: 100مليون جنيه لزواج اليتيمات ومساعدة الطلاب الفقراء

 

وزارة النقل:

وزير النقل يفتتح غدا أعمال تطوير ميناء طابا البرى بتكلفة 60 مليون جنيه

 

تعرف على أكبر صفقة لشراء عربات جديدة بالسكة الحديد × 13 معلومة

 

وزارة التربية والتعليم:

فيديو جراف.. نسب زيادة مصروفات الكتب الدراسية والباص والزى الجديدة

 

التعليم تكشف تفاصيل تطبيق الثانوية الجديدة سبتمبر المقبل.. طارق شوقى: استلام التابلت على مراحل بداية من 15 سبتمبر.. ويؤكد: هدفنا بناء شخصية الأجيال القادمة.. والمديريات تنفذ المخطط التدريبى لدمج التكنولوجيا

 

وزارة الزراعة:

"الزراعة" تعلن ارتفاع صادرات الخضر والفاكهة لـ3.9 مليون طنا بزيادة 254 ألفا عن العام الماضى.. تقرير حكومى: 3 محاصيل بالمرتبة الأولى أبرزها الموالح والبطاطس.. ورئيس الحجر المصرى: مستمرون بتطبيق المنظومة الجديدة

 

تفاصيل خطة الزراعة لمواجهة أزمة النمل الأبيض.. سيناريوهات لمنع تكرار الأزمة والبداية بمحافظات الصعيد وبخاصة أسوان.. إجراءات عاجلة للسيطرة على أماكن التكاثر وقائمة من المبيدات لضمان كفاءة خطط منع الانتشار

 

وزارة التعليم العالى:

الدكتور عاطف أبو النور قائماً بعمل رئيس جامعة قناة السويس

 

التعليم العالى تعلن تسجيل 75 ألف طالب بالدور الثانى رغباتهم بالتنسيق حتى الآن

 

وزارة القوى العاملة:

القوى العاملة تسترد 250 ألف جنيه مستحقات مصرى لدى شركة سعودية

 

 

 

 


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وزيرة الصحة توجه بعلاج طفل تداولت حالته مواقع التواصل الاجتماعى

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