خبير فى الموارد المائية يطالب بتحويل بحيرة مريوط بالإسكندرية إلى محمية طبيعية

الإسكندرية - جاكلين منير

طالب الدكتور هلالى عبد الهادى هلالى، عضو مجلس إدارة الجمعية الإقليمية لحماية البيئة والموارد المائية، أن تكون بحيرة مريوط سلة غذائية للإسكندرية وتحويلها إلى محمية من المحميات الطبيعية فى مصر، وذلك بحمايتها من التلوث على غرار بحيرة وادى الريان بالفيوم.

وقال الدكتور هلالى عبد الهادى، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إن من أهم تكليفات الرئيس السيسى للمحافظين الجدد هو العمل على خفض أسعار السلع والتى أهمها السلع الغذائية، وإن أفضل آليات تحقيق ذلك هو من خلال تنفيذ استراتيجية مستدامة لتحقيق الوفرة، موضحا أنه يتم تحقيق الوفرة الغذائية فى الإسكندرية من خلال تنمية الثروة السمكية ببحيرة مريوط.

وأضاف هلالى أن تنمية الثروة السمكية سيكون له تأثيره المباشر فى تحقيق التوازن فى أسعار اللحوم الحمراء والبيضاء، وشدد على ضرورة رفع إنتاج الأسماك بكميات تتناسب مع مساحة البحيرة التى تصل إلى 16 ألف فدان.

وناشد "هلالى" الدكتور عبد العزيز قنصوه، محافظ الإسكندرية، بتبنى القضية، مؤكدا أن ذلك سوف يؤدى بالضرورة إلى خفض أسعار اللحوم الحمراء والبيضاء بل سوف تتغير ملامح مستوى المعيشة بالإسكندرية، وتتحول بحيرة مريوط إلى محمية طبيعية ترتع فيها الطاقات الشبابية فى ممارسة هوايات صيد الأسماك وطيور البط والغر والوز العراقى، قائلا: إن بحيرة مريوط الآن هى بيئة الاستثمار الخصبة لتوفير مصادر البروتين البديل وتحقيق التوازن فى أسعار السلع الغذائية.