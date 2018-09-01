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السبت، 01 سبتمبر 2018 05:29 م
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حملة مكبرة لرفع الإشغالات بمدينة سمنود بالغربية

السبت، 01 سبتمبر 2018 04:28 م
حملة مكبرة لرفع الإشغالات بمدينة سمنود بالغربية ازالة اشغالات - ارشيفية
الغربية – مصطفى عادل
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شنت مديرية أمن الغربية، برئاسة اللواء طارق حسونة مدير الأمن، حملة مكبرة لرفع الإشغالات بمركز ومدينة سمنود، قادها اللواء عبد اللطيف الحناوي نائب مدير الأمن، بحضور اللواء محمد أنور نائب مدير الأمن لقطاع المحلة، واللواء علاء يوسف رئيس مدينة سمنود، والعقيد أحمد العدروسي مأمور مركز سمنود، والمقدم إيهاب محرم رئيس قسم شرطة المرافق بالمحلة.

وتمكنت الحملة المكبرة من إزالة الإشغالات بشارع سعد زغلول ومحيط مسجد الحراريري، ورفع الأكشاك المخالفة بدون ترخيص، وإزالة الحواجز الخرسانية التي تعوق حركة المرور.


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