حجاج الجمعيات المركزية بالقاهرة يصلون اليوم

كتب مدحت وهبة

تتابع غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى عمليات تفويج الحجيج من الأراضى المقدسة إلى أرض الوطن بعد انتهاء موسم الحج تسير انتظام ووسط تيسيرات وتعاون مع الجانب السعودى، ومن المقرر أن صل اليوم السبت 516 حاجا إلى مطار القاهرة من حجاج الجمعيات الأهلية المركزية التابعة للوزارة مباشرة وبعض الحجاج من القاهرة والجيزة من ضمن حجاج الجمعيات الأهلية قادمين من مطار جدة بعد انتهاء مناسك الحج.

وقال أيمن عبد الموجود، رئيس بعثة حج وزارة التضامن الاجتماعى أن لجان مطارى جدة والمدينة يعملان فى وسط استعدادات واسعة لتقديم كافة المساعدات الممكنة للحجيج وتسهيل إجراءات السفر خاصة لكبار السن والمرضى، وأن هناك متابعة مستمرة للحالات المحجوزة بالمستشفيات.

كانت غادة والى، وزيرة التضامن، حريصة على المتابعة مع أعضاء البعثة المتواجدين، عن أوضاع الحجيج ميدانيا، حيث يتم تقديم كافة الخدمات لهم لأداء مناسك الحجفى سهولة ويسرو وسط إجراءات وتعاون مع الجانب السعودى.