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حبس مسجل خطر قتل سائق "توك توك"حرقًا بعد اكتشافه علاقته بزوجته

السبت، 01 سبتمبر 2018 12:58 م
حبس مسجل خطر قتل سائق "توك توك"حرقًا بعد اكتشافه علاقته بزوجته حبس - أرشيفية
كتب أحمد الجعفرى
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أمرت النيابة العامة بجنوب الجيزة بحبس مسجل خطر 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بقتل سائق "توك توك" بإشعال النيران به حيًا بمنطقة بولاق الدكرور بالجيزة، وذلك بعدما اتهمه بوجود علاقة غير شرعية تربطه مع زوجته، وصرحت النيابة - فى وقت سابق- بتشريح جثة المجني عليه وطلبت تحريات الأجهزة الأمنية التكميلية حول الواقعة.

واعترف المتهم فى تحقيقات النيابة التى أجريت تحت إشراف المستشار هشام رفعت الشريف، بقتله المجني عليه بعدما اكتشف وجود علاقة غير شرعية تربطه بزوجته، واتهم زوجته والمجني عليه بالزنا، وأصدرت النيابة أمرًا بسرعة ضبط وإحضار الزوجة التى ما زالت هاربة.

كانت الأجهزة الأمنية تلقت بلاغًا باشتعال النيران داخل شقة سكنية بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور، وبالانتقال والفحص تبين أن مسجل خطر تشاجر مع سائق "توك توك" وأشعل النيران به بعدما اكتشف وجود علاقة غير شرعية مع زوجته، وتمكنت الأجهزة الأمنية من القبض علي المتهم، وجارى تكثيف الجهود للقبض على الزوجة تنفيذًا للإذن الصادر من النيابة العامة.

 


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