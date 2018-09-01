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حبس سائق 4 أيام بتهمة انتحال صفة رجل شرطة لسرقة المواطنين ببولاق أبو العلا

السبت، 01 سبتمبر 2018 02:29 م
حبس سائق 4 أيام بتهمة انتحال صفة رجل شرطة لسرقة المواطنين ببولاق أبو العلا محكمة -أرشيفية
كتب أحمد إسماعيل
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قررت نيابة بولاق أبو العلا الجزئية بإشراف المستشار سمير حسن المحامي العام الأول لنيابات وسط القاهرة، حبس سائق 4 أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة انتحال صفة رجل شرطة لسرقة المواطنين. 
 
تعود الواقعة أثناء مرور قوة أمنية من مباحث تأمين الفنادق والمعينة خدمة محور فنادق هيلتون رمسيس دائرة قسم شرطة بولاق أبو العلا، تلاحظ لهم وجود مشادة كلامية بين شخصين، بالانتقال واستبيان الأمر تقابلوا مع كل من "تامر ف"، 36 سنة، سائق، و"عبدالله ص"، "يحمل إحدى الجنسيات الإفريقية"، 30 سنة، مزارع وعُثر بحوزة الأول على طبنجة صوت، و2100 جنيه، و 202 جنيهات سوداني، و 1000 دولار أمريكي، ومظروف يحوي قصاصات ورقية على هيئة نقود، وهاتف محمول. 
بسؤال الثاني، قرر أنه أثناء سيره بميدان الأوبرا ـ دائرة قسم شرطة قصر النيل استوقفه الأول مدعيًا أنه فرد شرطة، وقام باصطحابه داخل سيارة أجرة يستقلها شخصان خلاف قائدها، وقام بتفتيشه والتحفظ على ما بحوزته من مبالغ مالية ومتعلقاته الشخصية، وفور وصولهم لمكان الضبط قام المتهم الأول بتسليمه المظروف المضبوط بحوزته بداخله القصاصات الورقية مدعيًا أنه يحوى متعلقاته إلا أنه ارتاب فى أمره فتشاجر معه.
وبمواجهة المتهم اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه وأن المبلغ المالي المضبوط والهاتف المحمول من متحصلاتها، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق والتى أمرت بما سبق 
 
 
 

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