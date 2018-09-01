حبس تشكيل عصابى 4 أيام على ذمة التحقيقات لسرقته الدراجات البخارية بقليوب

القليوبية - نيفين طه

قررت نيابة قليوب حبس ثلاث عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيقات، لتكوينهم تشكيلًا عصابيًا تخصص فى سرقة الدراجات البخارية.

كانت معلومات وردت لضباط مباحث قسم شرطة قليوب، مفادها قيام كل من "عاصم. خ" 21 سنة، مبيض محارة، و"على. س" 24 سنة،عاطل، و"رمضان.ا" 24 سنة عاطل، بتكوينهم تشكيلًا عصابيًا فيما بينهم، تخصص فى ارتكاب وقائع سرقات الدراجات البخارية من الطرق العامة بأسلوب قص الضفيرة وتوصيل الأسلاك.

تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، أخطارًا من اللواء علاء فاروق مدير المباحث الجنائية، يفيد بالقبض على التشكيل العصابى، عقب تقنين الإجراءات، أمكن ضبطهم بأكمنه أعدت لذلك حال ترددهم على دائرة القسم لممارسة نشاطهم الإجرامى، وبحوزتهم 3 دراجات بخارية.

وبمواجهتهم بما أسفرت عنه التحريات اعترفوا بصحتها، وأقروا باعترافاتهم بقيام الثانى والثالث بسحب الدراجة النارية بعيدًا عن مكان السرقة، بينما يقوم الأول بقص الضفيرة وتوصيل الأسلاك واستقلالها عقب ذلك والفرار بها، والتصرف فيها لدى عملائهم تمهيدًا لبيعها.

بتطوير مناقشتهم اعترفوا بارتكابهم وقائع سرقات الدراجات البخارية المضبوطة بحوزتهم، واعترفوا بارتكاب 10 حوادث سرقات درجات بخارية.

وأضافوا قيامهم بالتصرف فى المسروقات لدى عميلهم المدعو "محمد. ع" وشهرته (حيكه) 18 سنة عاطل، وبمواجهته باعترافات المتهمين أقر بصحتها، وتم بإرشاده من ضبط الدراجات النارية، وجارى تحرير المحضر اللازم، وأصدرت النيابة قرارها السابق.

كما تمكنت مباحث تموين القليوبية، من ضبط 30 قضية تموينية تنوعت ما بين عدم الإعلان عن الأسعار، وبيع أزيد من السعر، عبارة عن تحرير 9 قضايا فى مجال عدم الإعلان عن الأسعار وبيع بأزيد من السعر والامتناع عن البيع، وتحرير 9 قضايا فى مجال عدم حمل شهادة صحية، و7 قضايا فى مجال إدارة مصانع بدون ترخيص وسلع غذائية، وتحرير 3قضايا فى مجال الغش الغذائى والسلع الغذائية مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية.

كما تم تحرير قضيتى فى مجال تجميع السلع التموينية، وقضية فى مجال الأدوية، وقضية فى مجال الألعاب النارية.

وشنت إدارة المرور بالقليوبية، حملة مرورية مكبرة، على الطرق الرئيسية والعامة وطريق "القاهرة- الإسكندرية" الزراعى والطريق الدائرى.

وأسفرت الحملة عن تحرير 925 مخالفة مرورية لقائدى السيارات والدراجات النارية، و212 مخالفة انتظار خاطئ، وتحصيل 7600 جنيه، وسحب 35 دراجة نارية، وحجز 2 دراجة.

كما شن رجال المرور حملة مرورية بمطالع ومنازل الطريق الدائرى بقليوب، وتم سحب 35 رخصة، وتحصيل 7050 جنيها غرامة.‎