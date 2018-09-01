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حبس المتهم بقتل مدرس بالمعاش داخل مسكنه فى الشرقية

السبت، 01 سبتمبر 2018 09:22 ص
حبس المتهم بقتل مدرس بالمعاش داخل مسكنه فى الشرقية مسرح الجريمة
الشرقية - فتحية الديب
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قررت نيابة مشتول السوق بالشرقية، اليوم، بمعرفة محمد عبد الرحيم، وكيل النيابة، حبس المتهم بقتل مدرس بالمعاش داخل مسكنه، أربعة أيام على ذمة التحقيقات بتهمة القتل العمد.

تلقى اللواء عبد الله خليفة مدير أمن الشرقية إخطارا من اللواء محمد والى مدير المباحث الجنائية يفيد بورود بلاغ بالعثور على جثة "سليمان.ا.س" 64 سنة مدرس بالمعاش، مقيم الصحافة دائرة مركز مشتول السوق، وانتقل إلى موقع الجريمة الرائد شادى الكفراوى رئيس مباحث مشتول السوق، والعقيد جاسر زايد رئيس فرع البحث الجنائى بفرع الجنوب.

وكشفت التحريات الأولية أن القتل كان بدافع الانتقام، حيث تبين العثور على المجنى عليه مكبل اليدين والساقين، وبه آثار جروح، وتمكن ضباط مباحث مشتول السوق، بعرفة الرائد شادى الكفراوى، وبإشراف اللواء محمد والى، مدير المباحث الجنائية، من التواصل إلي الجانى وتبين أنه يدعى "عمرو.ع.ى" 28 سنة، عاطل جار المجنى عليه، وكشفت التحريات أن القتل تم بدافع الانتقام من المجنى عليه لكونه سيئ السمعة وأن المتهم شاهد صورا مخلة لسيدة من أقاربه على كمبيوتر المجنى عليه فقرر الانتقام منه.

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