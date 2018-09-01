حبس المتهمين بسرقة مشغولات ذهبية من شقة مدير شركة بـ 15 مايو

كتب على عبد الرحمن

أمرت نيابة 15 مايو الجزئية، بحبس خادمة و2 متهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات، فى اتهامهم بسرقة مشغولات ذهبية من شقة مدير شركة استيراد والتصدير بدائرة قسم شرطة 15 مايو.

كات رجال مباحث قسم شرطة 15 مايو، تمكنوا من ضبط "س.ا" 33 سنة خادمة ومقيمة دائرة القسم، والسابق اتهامها فى القضية رقم 2065 لسنة 2016 15 مايو "سرقة مسكن "، و"أ.ح" 28 سنة عاطل، بعد ثبوت التحريات التى أثبتت سرقتهم مشغولات ذهبية من مواطن بدائرة القسم.

البداية كانت بتقديم "م.ع" 39 سنة، مدير وشريك بشركة لاستيراد والتصدير ومقيم دائرة قسم شرطة المعادى، يتهم فيه المتهمين السالف ذكرهم بسرقة مشغولات ذهبية عبارة عن "سلسلة، وحلق، و غويشة، و 2 خاتم"، من داخل مسكنه حال عملها كخادمة طرفه.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين صحة الواقعة، بمواجهتها بالتحريات والمعلومات وما جاء بأقوال المبلغ أيدتها واعترفت بارتكاب الواقعة بإسلوب "المغافلة"، حال عملها طرف المجني عليه كخادمة، وأضافت بقيامها بتسليم المسروقات للمتهم الثاني والتي تربطهما علاقة عاطفية للتصرف فيها بالبيع، وبمواجهة المتهم الثاني بما جاء بأقوال المتهمة الأولى أيدها.

تم بإرشاده ضبط المسروقات لدي عميله "سيء النية " "م.ع" 55 سنة صاحب محل مشغولات ذهبية بدائرة قسم شرطة.

وبسؤال المجني عليه تعرف على المضبوطات واتهمهما بالسرقة، تحرر عن ذلك المحضر وتولت النيابة العامة التحقيق، والتى أصدرت قرارها السابق.