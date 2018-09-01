video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
السبت، 01 سبتمبر 2018 01:33 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

حبس المتهمين بالسطو المسلح على سيارة مقطورة وسرقة 56 ألف جنيه بمدينة زايد

السبت، 01 سبتمبر 2018 01:10 م
حبس المتهمين بالسطو المسلح على سيارة مقطورة وسرقة 56 ألف جنيه بمدينة زايد سطو مسلح - أرشيفية
كتب أحمد الجعفرى
إضافة تعليق

أمرت النيابة العامة بجنوب الجيزة بحبس 4 متهيمن 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامهم بالسطو المسلح على سائق سيارة نقل مقطورة وابنه وسرقتهم مبلغ مالى قدره 56 ألف جنيه، كما طلبت تحريات المباحث التكميلية حول الواقعة؛ للوقوف على ظروفها وملابساتها.

تلقى العميد عمرو حافظ مأمور قسم شرطة الشيخ زايد بلاغا يفيد قيام مجهولين يستقلون سيارة نصف نقل بدون لوحات معدنية بإطلاق أعيرة نارية تجاه كلاً من "عزت.م" سائق وابنه "محمد" أثناء توقفهما بالسيارة نقل بمقطورة، قيادة الأول محملة بالأسمنت بالطريق الإقليمى الجديد قبل تقاطعه مع طريق مصر/الإسكندرية الصحراوى دائرة قسم شرطة الشيخ زايد لتغيير إطار السيارة، مما أدى إلى  إصابة الأول بشظية بالساعد الأيسر وقيام الجناة بالإستيلاء منهما على مبلغ مالى 56 ألف جنيه، وهاتف محمول وفروا هاربين.

وبإجراء التحريات تبين للرائد سامح بدوى رئيس مباحث قسم شرطة الشيخ زايد، أن وراء ارتكاب الواقعة كلا من "أحمد . م . ع " 17  سنة سائق توك توك، و"مصباح . ع . م" عامل مطلوب التنفيذ عليه فى حكم قضائى صادر ضده بالسجن المؤبد فى قضية قتل عمد، وهو  المتهم الأول، و" فايز.ع.ع" 24 سنة عاطل، و"عبد الله.ع" شقيق المتهم الثالث.

وبإعداد عدة أكمنة بالتنسيق مع مديرية أمن البحيرة، تمكن رجال المباحث من ضبط المتهمين، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة، وأضافوا بقيام المتهم الثانى بإطلاق عيار نارى من سلاح كان بحوزته صوب المبلغان محدثاً إصابة الأول واستولوا منهما على المبلغ المالى وهاتف محمول.

وأضافوا، أنهم اقتسموا المبلغ فيما بينهم وأنفقوه، وأرشد المتهم الأول عن مكان الهاتف المحمول بحوزة "أحمد م.ق" مالك محل لبيع الهواتف المحمولة بوادى النطرون بالبحيرة، حيث تم ضبطه وبحوزته الهاتف المحمول.

وحرر محضر بالواقعة، وأخطر اللواء الدكتور مصطفى شحاتة مدير أمن الجيزة، وتولت النيابة التحقيق

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

شاهد.. عملية سطو فى وضح النهار لسرقة 75 ألف دولار من سيدة بولاية تكساس

أمن أسيوط يعيد 760 ألف جنيه لمزارع ويضبط المتهم فى واقعة سطو

اخبار الحوادث

حوادث

مديرية امن الجيزة

سطو مسلح

سرقة

الشيخ زايد

سطو مسلح على سيارة




لا تفوتك
شينخوا: زيارة السيسى للصين "تاريخية" ومشاركته فى القمة تؤكد متانة العلاقات

شينخوا: زيارة السيسى للصين "تاريخية" ومشاركته فى القمة تؤكد متانة العلاقات

العداوة بعد المحبة.. أصدقاء ومساعدى ترامب يعملون لحساب FBI ضده.. محاميه السابق "سعيد" بالتعاون مع المحققين وصديق الرئيس الأمريكى القديم فتح الباب أمام نشر فضيحة جديدة فى الإعلام والمسؤول المالى هرب للحصانة

العداوة بعد المحبة.. أصدقاء ومساعدى ترامب يعملون لحساب FBI ضده.. محاميه السابق "سعيد" بالتعاون مع المحققين وصديق الرئيس الأمريكى القديم فتح الباب أمام نشر فضيحة جديدة فى الإعلام والمسؤول المالى هرب للحصانة

السيسى يصل بكين للمشاركة فى منتدى "الصين- أفريقيا".. مراسم استقبال رسمية للرئيس اليوم بقاعة "الشعب".. وجولة مباحثات مع "شى جين بينج".. والرئيسان يشهدان التوقيع على عدد من الاتفاقيات المشتركة

السيسى يصل بكين للمشاركة فى منتدى "الصين- أفريقيا".. مراسم استقبال رسمية للرئيس اليوم بقاعة "الشعب".. وجولة مباحثات مع "شى جين بينج".. والرئيسان يشهدان التوقيع على عدد من الاتفاقيات المشتركة

ريال مدريد يسعى لمواصلة بدايته القوية على حساب ليجانيس بالدوري الإسباني

ريال مدريد يسعى لمواصلة بدايته القوية على حساب ليجانيس بالدوري الإسباني

ولا الملكات فى زمانهم.. والدة كيم كاردشيان تخصص منزلا كاملا لملابسها فقط

ولا الملكات فى زمانهم.. والدة كيم كاردشيان تخصص منزلا كاملا لملابسها فقط

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة