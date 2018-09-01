حالة الطقس اليوم السبت 1/9/2018 فى مصر والدول العربية

كتب محمود راغب

نقدم توقعات حالة الجو فى مصر وبعض الدول العربية اليوم السبت ، حيث يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس معتدل على السواحل الشمالية، حار على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا، لطيف ليلا، وتظهر السحب المنخفضة على شمال البلاد.

حالة الطقس اليوم فى مصر

كما يتوقع خبراء الأرصاد أن تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب البلاد وتكون مثيرة للأتربة، كما تنشط على جنوب سيناء وخليج السويس والبحر الأحمر، مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

أما بالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر فتكون مضطربة وارتفاع الموج فيه من مترين ونصف إلى ثلاثة أمتار والرياح السطحية شمالية غربية.

الطقس فى الأردن

نهاراً:

ترتفع درجات الحرارة بشكل إضافي، لتصبح أعلى من معدلاتها المعتادة لمثل هذا الوقت من العام بحدود 3-5 درجات مئوية.

وتسود أجواء حارة نسبياً إلى حارة في أغلب المناطق، وتكون حارّة بشكل لافت في الأغوار والبحر الميت والعقبة إضافة إلى المناطق الصحراوية.

وتكون الرياح متغيرة الاتجاهات إلى شمالية غربية، خفيفة إلى معتدلة السرعة.

في خليج العقبة:

- الرياح: شمالية، مُعتدلة إلى نشطة السرعة.

- حالة البحر وارتفاع الأمواج: خفيف ارتفاع الموج (20-30 سم).

- درجة حرارة سطح مياه البحر: 27 درجة مئوية.

ليلاً:

تسود أجواء مُعتدلة بشكل عام.

وتكون الرياح شمالية غربية خفيفة السرعة.

الطقس فى فلسطين

يطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة، بحيث تصبح أعلى من معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام بحدود 4 درجات مئوية، ويكون الطقس حاراً نسبياً إلى حار في كافة المناطق، وشديد الحرارة في الأغوار والبحر الميت، وتكون الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.