جهاز أمن الدولة الأوكرانى ينفى مسؤوليته عن اغتيال زعيم الانفصاليين فى الشرق

كييف (أ ش أ)

نفى جهاز أمن الدولة الأوكرانى "إس.بى.يو" اليوم الجمعة، أن يكون ضالعا فى التفجير الذى وقع فى منطقة دونيتسك الانفصالية شرق البلاد وأسفر عن مقتل زعيم المليشيات الانفصالية ألكسندر زاخارشينكو.

وقالت المتحدثة الصحفية للجهاز ، وفقا لوكالة أنباء تاس الروسية، إنه ليس له أى صلة بهذا الأمر.

وكان زاخارشينكو، وهو زعيم ما يُطلق عليها "جمهورية دونيتسك الشعبية" ، قد قتل فى وقت سابق اليوم، وأكد الانفصاليون مقتله، وقال دنيس بوشيلين المتحدث باسم الجهة التشريعية فى المنطقة الانفصالية "هذا عدوان آخر من جانب أوكرانيا".

وما يُطلق عليها "جمهورية دونيتسك الشعبية" هى منطقة أعلنت انفصالها من جانب واحد عن أوكرانيا، ولم تعترف بها أى دولة حتى الآن.