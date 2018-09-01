جمارك مطار مرسى علم الدولى تحبط محاولة تهريب طائرتى تجسس

كتب - أحمد يعقوب

تمكن رجال الجمارك بمطار مرسى علم الدولى من ضبط طائرتى تنصت وتجسس، وإحباط محاولة تهريب كمية من الأدوية البشرية.

وبحسب بيان عن الإدارة كانت المحاولة الأولى فى الوردية الأولى بجمرك مطار مرسى علم الدولى برئاسة محمد إسماعيل عبيد مدير الجمرك، حيث أنه أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة طائرة ترافيل سيرفيس القادمة من براغ، اشتبه محمد رشدى مأمور الجمرك فى راكب

أسترالى الجنسية وبوضع حقيبته على جهاز الفحص بأشعة X-RAY تلاحظ وجود شريحة إلكترونية غير معروفة، وبفحص الحقيبه تبين وجود طائرة تنصت ماركة DJI مزودة بكاميرا وريموت كنترول.

ووفقا للبيان كانت المحاولة الثانية بنفس الوردية، فأثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة طائرة سمول بلانيت القادمة من دسلدورف اشتبه هانى عنتر مأمور الجمرك فى راكب ألمانى الجنسية، وبفحص حقيبته تبين جود طائرة تنصت وتحسس مزوده بكاميرا وريموت كنترول.

وفى الوردية الثانية، وأثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة طائرة سمول بلانت القادمة من هانوفر، اشتبه محمد عبيد عمر مأمور الجمرك فى الراكب "ع . ع . ا" مصرى الجنسية، حيث تبين من فحص جواز السفر كثرة التردد على السفر فى أوقات متقاربة، وتم وضع الحقيبة على جهاز الفحص بأشعة X-RAY فتلاحظ وجود أشياء متماثلة.

وبالعرض على مدير الجمرك قرر تشكيل لجنة من أحمد جمال الدين حامد رئيس قسم التفتيش وهانى عنتر، ومحمد رشدى عثمان مأمورى الجمرك، لفحص الحقيبة، حيث تبين وجود كمية من الأدوية البشرية عبارة عن 224 علبة بداخل الحقيبة بين طيات الملابس

وقرر مدحت رجب أحمد مدير عام جمارك سفاجا اتخاذ الإجراءات القانونية وحجز الطائرتين وعرضهما على الجهات الأمنية، وتحرير محضر تهرب جمركى بخصوص الأدوية برقم 189 لسنة 2018، وبلغت التعويضات المستحقة 132 ألف جنيه.

يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات السيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك والدكتور طارق العزب رئيس الإدارة المركزية لجمارك البحر الأحمر والمنطقة الجنوبية بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركى.