جمارك مطار برج العرب تحبط محاولة تهريب عملات أثرية

كتب: أحمد يعقوب و أسماء على بدر

تمكن رجال جمارك مطار برج العرب برئاسة محمود فرغلى مدير عام الموانئ الجوية بالتنسيق مع شرطة أمن الموانئ من ضبط تهريب عدد من العملات الأثرية بالمخالفة لقانون الآثار رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاتة بالقانون 3 لسنة 2010 وقانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

ففى إثناء إنهاء إجرءات تفتيش الركاب المسافرين على رحلة خطوط طيران فلاى دبى رقم 176 إلى دبى اشتبه كلا من سامى الزغبى رئيس الورديه ومحمد السعيد مأمور بصاله السفر الدولى فى الراكب المصرى ك . ا . ا الذى بدت عليه علامات القلق والإرتباك وبتمرير حقائبه على جهاز الفحص بأشعة الإكس راى الخاص بشرطه أمن الموانى فتبين وجود أجسام معتمة.

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وبالعرض على أيمن فوزى مدير إداره التعريفة والقائم بأعمال مدير الجمرك قر تشكيل لجنه من محمود الجزار وريهام سليمان مأمورى الجمرك ومجدى عباس رئيس قسم مكافحة التهريب وحازم عطا الله مأمور الأمن الجمركي تحت أشراف سامى الزغبى رئيس الورديه وذلك لتفتيش امتعه الراكب وكذا تفتيشه ذاتيا .

وبتفتيش أمتعة الراكب تبين وجود 45 عملة معدنية بأحجام وأقطار وأشكال مختلفة يشتبه فى أثريتها بالحقائب.

وبالعرض على مندوب الوحدة الأثرية بمطار برج العرب الدولى أكد أثرية 44 عملة منها وأن 16 عملة معدنية بأشكال وأقطار وأحجام وتواريخ مختلفة منها مابين تاريخ 1327 - 1293 هجرية عليهاها زخرفة الأمراء والسلاطين العثمانيين وترجع للعصر العثماني و 22 عملة معدنية بأشكال وأقطار وأحجام وألوان مختلفة منها بعضها فضى اللون وبعضها ذهبى اللون وترجع للعصر الإسلامى و٤ عملات معدنية بأشكال وأقطار وأحجام مختلفة منها عليها كتابات يونانية ترجع للعصر اليوناني الرومانى وعملتين معدنيتين منها ترجع للعصر القبطى عليها كتابات وصور لقساوسة ورجال دين مسيحى.

وقرر عبدالناصر عزيز الدين رئيس الإدارة المركزية الجمارك الركاب والأسواق الحرة والطرود البريدية إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركى وتحريز المضبوطات.

يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات السيد نجم رئيس مصلحة الجمارك و العدوى مصطفى رئيس الإدارة المركزية لجمارك المنطقة الشمالية والغربية بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية ومكافحة كافة أشكال التهرب الجمركى.