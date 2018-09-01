video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
السبت، 01 سبتمبر 2018 03:16 م
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

"جلوبال تيلكوم": ثلثى مساهمى الأقلية رفضوا عرض شراء "فيون"

السبت، 01 سبتمبر 2018 02:55 م
"جلوبال تيلكوم": ثلثى مساهمى الأقلية رفضوا عرض شراء "فيون" البورصة المصرية
كتب هانى الحوتى
إضافة تعليق
أعلنت شركة جلوبال تيلكوم القابضة، عن عدم موافقة ثلثى مساهمى الأقلية بنسبة 66% على عرض شركة فيون لشراء أسهمها، جاء ذلك بعد دراسة مجلس الإدارة العرض على مدار الشهرين الماضيين بالتشاور مع لجنة مشكلة من مديرين مستقلين والمستشار المالى المستقل المعتمد من هيئة الرقابة المالية، ومساهمون بالشركة. 
 
غير أنها أكدت أن عرض "فيون" مازال متاحاً، ولكن لا يمكن تأكيد أنه سيظل مستمراً لأجل غير مسمى، إذ يمكن لـ"فيون" سحبه فى أى وقت بعد اليوم السبت.
 
 وأضافت جلوبال تيلكوم، فى بيان نشر على موقعها بالإنجليزية، أنها مطالبة بسداد على الأقل 500 مليون دولار مستحقات ديون وفائدة خلال المتبقى من عام 2018 والعام المقبل، وذلك بعد مراجعة مجلس الإدارة توقعات التدفقات النقدية للشركة. 
 
وتابعت أنه فى ضوء رد فعل مساهمين الشركة على عرض فيون، سيواصل مجلس الإدارة مراجعة الخيارات التمويلية البديلة، بالنظر إلى توقعات التدفق النقدى واستحقاقات الديون، وتشمل هذه الخيارات إمكانية زيادة رأس المال التناسبى من القائمة المساهمين.
 
وأعلنت جلوبال تيلكوم، فى نهاية البيان عن تعيين شركة Lazard Frères SAS كمستشار مالى دولى لها، مع صلاحيات واسعة لتقديم المشورة للشركة فى جميع خيارات التمويل مع استمرار فينكورب فى عملها، كما ستعين مستشارون قانونيون دوليون ومحليون لتقديم المشورة للشركة.
 
وكانت شركة فيون، قد تقدمت مطلع يوليو الماضى بعرض إلى شركة جلوبال تليكوم لشراء الحصص التى لا تملكها بالفعل فى أنشطتها فى باكستان وبنجلادش وقيم العرض وقتها بسعر 2.55 مليار دولار بما فى ذلك الديون.
 
 
1
 
 
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

أغسطس المقبل.. اجتماع مجلس إدارة "جلوبال تيلكوم" لمناقشة نتائج أعمال الشركة

"جلوبال تيلكوم" توافق على تحويل 182 مليون دولار من الاحتياطى لتغطية الخسائر

اخبار الاقتصاد

فيون

جلوبال تيلكوم

اخبار البورصة




لا تفوتك
السيسي يشيد بتطور العلاقات الثنائية بين مصر والصين فور وصوله بكين

السيسي يشيد بتطور العلاقات الثنائية بين مصر والصين فور وصوله بكين

اتحاد الكرة يتفق مع شركة خاصة لاستقبال محمد صلاح بمطار القاهرة

اتحاد الكرة يتفق مع شركة خاصة لاستقبال محمد صلاح بمطار القاهرة

حيل شيطانية ابتكرها القتلة لإخفاء معالم جرائمهم.. آخرها إخفاء جثة طالب الرحاب داخل صندوق ووضع الفحم والخرسانة عليها.. وأب يقتل ابنه ويبنى فوق جسده "مصطبة".. وخبير أمنى: القتلة يكتسبون مهارات الجريمة من الأفلام

حيل شيطانية ابتكرها القتلة لإخفاء معالم جرائمهم.. آخرها إخفاء جثة طالب الرحاب داخل صندوق ووضع الفحم والخرسانة عليها.. وأب يقتل ابنه ويبنى فوق جسده "مصطبة".. وخبير أمنى: القتلة يكتسبون مهارات الجريمة من الأفلام

مصر "محور" الصين فى الشرق الأوسط.. 4 أسباب تدفع "بكين" لاختيار "المحروسة" نقطة محورية بطريق الحرير.. الموقع الجغرافى وانخفاض تكلفة الإنتاج أبرزها.. وتنفيذ المبادرة الصينية يتمركز فى "اقتصادية السويس"

مصر "محور" الصين فى الشرق الأوسط.. 4 أسباب تدفع "بكين" لاختيار "المحروسة" نقطة محورية بطريق الحرير.. الموقع الجغرافى وانخفاض تكلفة الإنتاج أبرزها.. وتنفيذ المبادرة الصينية يتمركز فى "اقتصادية السويس"

"الصحة" تعلن ارتفاع حالات الوفاة بين الحجاج المصريين إلى 66

"الصحة" تعلن ارتفاع حالات الوفاة بين الحجاج المصريين إلى 66

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة