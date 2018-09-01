"جلوبال تيلكوم": ثلثى مساهمى الأقلية رفضوا عرض شراء "فيون"

كتب هانى الحوتى

أعلنت شركة جلوبال تيلكوم القابضة، عن عدم موافقة ثلثى مساهمى الأقلية بنسبة 66% على عرض شركة فيون لشراء أسهمها، جاء ذلك بعد دراسة مجلس الإدارة العرض على مدار الشهرين الماضيين بالتشاور مع لجنة مشكلة من مديرين مستقلين والمستشار المالى المستقل المعتمد من هيئة الرقابة المالية، ومساهمون بالشركة.

غير أنها أكدت أن عرض "فيون" مازال متاحاً، ولكن لا يمكن تأكيد أنه سيظل مستمراً لأجل غير مسمى، إذ يمكن لـ"فيون" سحبه فى أى وقت بعد اليوم السبت.

وأضافت جلوبال تيلكوم، فى بيان نشر على موقعها بالإنجليزية، أنها مطالبة بسداد على الأقل 500 مليون دولار مستحقات ديون وفائدة خلال المتبقى من عام 2018 والعام المقبل، وذلك بعد مراجعة مجلس الإدارة توقعات التدفقات النقدية للشركة.

وتابعت أنه فى ضوء رد فعل مساهمين الشركة على عرض فيون، سيواصل مجلس الإدارة مراجعة الخيارات التمويلية البديلة، بالنظر إلى توقعات التدفق النقدى واستحقاقات الديون، وتشمل هذه الخيارات إمكانية زيادة رأس المال التناسبى من القائمة المساهمين.

وأعلنت جلوبال تيلكوم، فى نهاية البيان عن تعيين شركة Lazard Frères SAS كمستشار مالى دولى لها، مع صلاحيات واسعة لتقديم المشورة للشركة فى جميع خيارات التمويل مع استمرار فينكورب فى عملها، كما ستعين مستشارون قانونيون دوليون ومحليون لتقديم المشورة للشركة.

وكانت شركة فيون، قد تقدمت مطلع يوليو الماضى بعرض إلى شركة جلوبال تليكوم لشراء الحصص التى لا تملكها بالفعل فى أنشطتها فى باكستان وبنجلادش وقيم العرض وقتها بسعر 2.55 مليار دولار بما فى ذلك الديون.