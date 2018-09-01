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جامعة بنى سويف تنشئ مركزا للاستشارات الأسرية للحد من ظاهرة الطلاق بالمحافظة

السبت، 01 سبتمبر 2018 02:42 م
جامعة بنى سويف تنشئ مركزا للاستشارات الأسرية للحد من ظاهرة الطلاق بالمحافظة اجتماع مجلس الجامعه
بنى سويف أيمن لطفى
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أعلن الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف عن موافقة مجلس الجامعة برئاسته على إنشاء مركز للاستشارات والتنمية الأسرية بكلية الخدمة الاجتماعية التنموية، وذلك فى إطار دور الجامعة للحد من ظاهرة الطلاق بالمحافظة، وتنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي خلال فعاليات مؤتمر الشباب الذى عقد بجامعة القاهرة.

 

وأشار منصور حسن، فى تصريحات له اليوم، إلى أن  المركز سوف يسدى النصح ويؤهل الشباب المقبل على الزواج، من خلال تنظيم برامج علمية يتم تصميمها وفقاً للإحتياجات التدريبية للذكور والإناث، والخدمات التأهلية وخدمات الكشف الطبى المبكر للوقاية من الأمراض الوراثية، علاوة على دور المركز فى الإرتقاء بالبحث العلمى فى المجال الاجتماعي، وتقديم التشخيص والعلاج للمشكلات المجتمعية التى تؤرق المجتمع .

 

ولفت رئيس جامعة بنى سويف، أن المركز سوف يضم فريق عمل فني من كليات متنوعة كالطب والتربية والحقوق والآداب والإعلام، باشراف كامل من كلية الخدمة الاجتماعية التنموية من أجل المساهمة في توعية وإرشاد الشباب المقبل على الزواج والحد من النزعات والتفكك الأسرى والتخفيف من معدلات الطلاق بالمحافظة .

 

وفى نفس الصدد وافق مجلس جامعة بنى سويف على إبرام اتفاقية تعاون بين كلية الإعلام ومركز لندن للبحوث والدراسات والاستشارات الاجتماعية بهدف إقامة المؤتمرات العلمية المشتركة في موضوعات العلوم الإنسانية، و الدورات التدريبية في مختلف العلوم، و تسهيل نشر البحوث العلمية في دوريات الجامعة ومجلة المركز، علاوة على مشاركة أكاديمي الجامعة في مؤتمرات المركز، وتبادل المطبوعات من الكتب والنشرات العلمية والدوريات.


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