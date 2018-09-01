تنفيذ 1060 حكم وضبط 143 هاربا من أحكام قضائية فى حملة أمنية بالإسماعيلية

الإسماعيلية – صبرى غانم

شنت إدارة مباحث تنفيذ الأحكام بمديرية أمن الإسماعيلية حملة أمنية تنفيذا لتوجيهات وتعليمات اللواء محمد على حسين مدير الأمن الإسماعيلية، وتمكنت الحملة من تنفيذ 1060 حكمًا متنوعًا، منها 835 حكمًا جزئيا و177 حكم غرامات و29 حكم مستأنف و18 حكم مخالفات، وهارب من أحكام جنائية وتحصيل مبلغ 11800 جنيه قيمة مخالفات وغرامات.

كما تمكنت الحملة من ضبط 143 متهمًا هاربا محكومًا عليه، وتم التحفظ على المتهمين، وتحررت لهم المحاضر اللازمة بوقائع الضبط، وأخطرت النيابات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.