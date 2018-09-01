تنفيذ 1002 حكم قضائى وتحصيل 19 ألف جنيه خلال 24 ساعة بالغربية

الغربية - مصطفى عادل

شنت مديرية أمن الغربية حملة أمنية مكبرة بنطاق المراكز والأقسام لضبط الخارجين عن القانون والهاربين من أحكام، قادها اللواء سعيد شكرى مدير المباحث الجنائية، تحت إشراف اللواء طارق حسونة مدير الأمن ضمت ضباط المباحث الجنائية وضباط تنفيذ الأحكام، برئاسة العميد وائل الصيرفى رئيس قسم تنفيذ الأحكام بالمديرية بالتنسيق مع الأمن العام والأمن المركزى.

أسفرت جهود الحملة عن ضبط 1002 حكم قضائى، منهم 519 حكم غرامات، 466 حكم جنح الحبس الجزئى والمستأنف، وضبط 15 هاربا من مخالفة، وضبط 2 متهمين هاربين من جناية وتحصيل 19965 ألف جنيه غرامات، تم إيداع المبلغ خزينة المحكمة، وتولت النيابة التحقيق.