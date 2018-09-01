تكليف عمرو شعت بمهام رئيس "القومية للأنفاق" لحين تعيين رئيس مجلس إدارة جديد

كتب رضا حبيشى

قرر الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، تكليف الدكتور عمرو شعت، نائب وزير النقل، للقيام بمهام رئيس الهيئة القومية للأنفاق إلى جانب مهام عمله، وذلك لحين تعيين رئيس مجلس إدارة جديد للهيئة خلفا للواء مهندس طارق جمال الدين رئيس الهيئة القومية الأنفاق السابق الذى انتهت مدة إعارته القانونية من عمله.

ووجه وزير النقل، وفق بيان صحفى، الشكر للواء طارق جمال الدين على المجهودات التي قام بها في تنفيذ مشروعات الأنفاق والتى كان من نتاج ثمارها البدء في تنفيذ المرحلة الثالثة للخط الثالث للمترو وتقدم معدلات التنفيذ بالمرحلة الرابعة فى الخط الثالث و توقيع تمويل تدعيم الخط الثالث بـ32 قطارا جديدا، وتمنى الوزير التوفيق للواء طارق جمال الدين في عمله خلال المرحلة القادمة .