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تعرف على مشروعات الحكومة بسيناء حتى 2022 ..بتكلفة 275 مليار جنيه

السبت، 01 سبتمبر 2018 11:00 م
تعرف على مشروعات الحكومة بسيناء حتى 2022 ..بتكلفة 275 مليار جنيه سيناء
كتب : مصطفى عبد التواب
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تستثمر الحكومة 275 مليار جنيه  بمحافظتى شمال وجنوب سيناء خلال الفترة من  العام المالى الحالى وصولًا إلى العام 2022 وفيما يلى المشروعات التى تستثمر بها الحكومة بسيناء خلال العام.

1- إنشاء  15 مستشفى ووحدة صحية بتكلفة تم الانتهاء من 9 مستشفيات منهم

2- تنفيذ وتطوير 53 مدرسة وجامعة ومعهد وإدارة تعليمية

3- تنفيذ 54 مشروع امداد ميارة  وتطوير رفع كفاءة مطارى العريش وشرم الشيخ

4- تنفيذ مشروع استصلاح 400 الف فدان بشمال سيناء

5- إنشاء 10 طرق بإجمالى 1339 كم بتكلفة 26. مليار جنيه

6- إنشاء ورصف طريق الجدى بطول 80كم وتطوير ورفع كفاءة الطريق من كمين سعال / ساند كاترين

7- رصف طرق مركز ومدينة شرم الشيخ و طريق النبق طابا

8- استكمال حفر آبار وإنشاء سدود وبحيرات للحماية من أخطار السيول وتربية وإنتاج تقاوى بنجر السكر

9- إنشاء محطات تحلية رأس سدر ومدينة الطور ونبق وأبو رديس وسانت كاترين

10- استكمال إنشاء جامعة الملك سلمان وإنشاء وتجهيز فصول تعليم أساسى وإعادة تأهيل المدارس القائمة

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جدير بالذكر أن الحكومة تستثمر بواقع 1.619مليار جنية بمحافظة شمال سيناء خلال العام المالى الحالى، فيما تستثمر 1.363 مليار جنية بمحافظة جنوب سيناء خلال العام نفسه، وفيما يلى المشروعات التى تستثمر بها الحكومة خلال العام.

 


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