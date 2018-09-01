تعرف على أسعار خامات السلع بالسوق المحلى المصرى نهاية أغسطس

كتب محمود الضبع

كشف تقرير أسعار السلع وخاماتها والذى ترصد فيه أسواق فاينانشيال حركة الاسعار بالبورصات العالمية والاسواق عن إستمرار إنخفاض أسعار 9 سلع رئيسية وهى الذرة الارجنتينى والبرازيلى و الامريكى والاوكرانى والصويا 47 -1 و الصويا 47 - 2 و الصويا 46 و الصويا 47 وبذرة الصويا البرازيلى.

ودى دى جى إس الامريكى بالاضافة الى إرتفاع أسعار الجلوتن المستورد وكسب عباد الشمس الروسى والاوركرانى وإستقرار باقى أسعار خامات السلع بنهاية الاسبوع الاخير لشهر أغسطس بالسوق المحلى المصرى وجاءت قائمة الاسعار كالتالى :-

ذرة أرجنتينى / برازيلى 3670جنيه / طن صب أرضه

ذرة أمريكى 3640 جنيه / طن صب أرضه

ذرة أوكرانى 3620 جنيه / طن صب أرضه

صويا 47 -1 7975 جنيه / طن صب أرضه

صويا 47 -2 7920 جنيه / طن صب أرضه

صويا 46 7520 جنيه / طن صب أرضه

صويا 44 6920 جنيه / طن صب أرضه

بذرة صويا برازيلى 6820 جنيه / طن صب أرضه

دى دى جى إس أمريكى 5400 جنيه / طن معبأ أرضه

داكوتا جولد – دى دى جى إس 7550 جنيه / طن معبأ أرضه

صويا بيست ( بروتين صويا محمى 42 % ) 14700 جنيه / طن معبأ أرضه

أمبيرو ( بروتين صويا محمى 49 % ) 14900 جنيه / طن معبأ أرضه

جلوتين مستورد 12700 جنيه / طن معبأ أرضه

جلوتين محلى 12200 جنيه / طن معبأ أرضه

جلوتو فيد محلى 3900 جنيه / طن معبأ أرضه

كسب عباد روسى / أوكرانى 5350 جنيه / طن معبأ أرضه

كسب عباد ( محلى ) 4000 جنيه / طن معبأ أرضه

نشا غذائى 6400 جنيه / طن معبأ أرضه

جلوكوز 6100 جنيه / طن صب أرضه

قمح 11.5 اوكرانى / روسى 4180 جنيه / طن صب أرضه

قمح 12.5 اوكرانى / روسى4280 جنيه / طن صب أرضه

ردة محلى 3900 جنيه / طن معبأ أرضه

زيت صويا مكرر 13900 جنيه / طن صب أرضه

زيت أولين RBD 11900 جنيه / طن صب أرضه

زيت ذرة خام 12200 جنيه / طن صب أرضه

زيت ذرة مكرر 15500 جنيه / طن صب أرضه

زيت عباد الشمس مكرر 16200 جنيه / طن صب أرضه

سكر مكرر 7200 جنيه / طن معبأ أرضه

أرز شعير عريض 4700 جنيه / طن معبأ أرضه

أرز شعير رفيع 4400 جنيه / طن معبأ أرضه

أرز أبيض بلدى عريض – كسر 3% 7900 جنيه / طن معبأ أرضه

أرز أبيض بلدى عريض – كسر 10 : 12% 7400 جنيه / طن معبأ أرضه

أرز أبيض بلدى رفيع – كسر 10 : 12% 6700 جنيه / طن معبأ أرضه

دقيق -24 4800 جنيه / طن معبأ أرضه

دقيق -27 4900 جنيه / طن معبأ أرضه